Domenicali over F1-kalender: “Hoor veel dingen die niet waar zijn”

Na het wegvallen van de Grand Prix van Rusland worden er dit jaar 22 Formule 1-races verreden. Volgend jaar komen Qatar en Las Vegas nog bij, waarmee de koningsklasse het maximale aantal races van 24 heeft bereikt. Niettemin zou de Formule 1 graag terugkeren naar Zuid-Afrika voor een race op het circuit van Kyalami, wat mogelijk volgend jaar al gaat gebeuren, en wordt er gekeken of er meer races in Azië kunnen worden georganiseerd, al zal China op een zeker moment sowieso terugkomen op de kalender.

Ondertussen zou de toekomst van verschillende Europese Formule 1-races onzeker zijn. Zo zou de Franse Grand Prix een tweejaarlijkse aangelegenheid kunnen worden, de Belgische Grand Prix zijn vaste plek op de kalender kunnen verliezen en zelfs Monaco van het programma kunnen verdwijnen. F1-baas Stefano Domenicali beaamde tijdens het Business of F1 Forum, dat mede door Motorsport Network in Monaco was georganiseerd, dat de focus nu naar Afrika en Azië wordt verlegd, nu het doel om de sport in de Verenigde Staten verder te laten groeien, is bereikt. Maar hij merkte daarbij wel op dat dit niet meteen betekent er Europese klassiekers gaan sneuvelen.

“Er is wereldwijd veel interesse voor de Formule 1”, ziet Domenicali. “Waar we met name verder hopen te groeien, is Afrika. We zijn een wereldkampioenschap, maar in dat deel van de wereld komen we niet. We werken er hard aan om daar verandering in te brengen, door daar binnenkort een Grand Prix te hebben. Verder is er belangstelling in het Verre Oosten.” Domenicali voegt daar vervolgens snel aan toe: “Maar we willen natuurlijk niet dat de interesse in Europa af gaat nemen. Hier zijn we geboren. We zullen hier blijven komen. Ik hoor veel verhalen die niet waar zijn. Maar het mooie van de situatie waarin we nu zitten, is dat we heel veel opties hebben. We zullen nu de juiste beslissingen moeten nemen, waarbij we rekening zullen houden met onze strategie, de DNA van de sport en de wijze waarop elke promotor met ons wil samenwerken.”