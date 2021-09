Domenicali: Onbekendheid moet F1-race Qatar ongelofelijk maken

Donderdag werd eindelijk officieel bekend wat al maanden in de wandelgangen werd gefluisterd: de enige lege plek op de F1-kalender van 2021 wordt opgevuld met de eerste GP van Qatar. Het circuit van Losail is het decor van de race, die vanaf 2023 nog eens tien jaar op het programma van de Formule 1 komt te staan. Vermoedelijk verhuist de race dan naar een nieuw circuit in de omgeving van Doha.

In april werd het eerste contact gelegd met de autoriteiten in Qatar voor de organisatie van een race, zo vertelde F1-topman Domenicali tijdens een persconferentie op Losail. In de zomer bracht F1-wedstrijdleider Michael Masi al een bezoek aan het circuit, waarbij hij enkele aanpassingen aan het circuit heeft aanbevolen, met name aan de ingang van de pits, de kerbstones en sommige delen van de baanafzetting. Zorgen over het neerzetten van een goede race in Qatar heeft Domenicali niet, te meer omdat Losail al sinds 2004 een succesvol MotoGP-evenement organiseert.

“Deze locatie organiseert al een ongelofelijk evenement met de MotoGP. De infrastructuur is natuurlijk al van topklasse, het bezoek van de FIA en onze mensen om te garanderen dat we er klaar voor zijn is ook al achter de rug”, zei Domenicali. “Het is nog werk in uitvoering. Alles is bijna gereed, er moeten nog een paar kleine aanpassingen komen. Het wordt een nachtrace en ik weet zeker dat het geweldig wordt, want het is de eerste keer dat de Formule 1 hier komt. Niemand heeft hier getest, er zijn ook geen bandentests gedaan. Dus ik ben er zeker van dat er vanaf het eerste moment veel actie op de baan is en dat dit seizoen opnieuw een spannende race gaat opleveren.”

Qatar bewijst "hoe sterk systeem F1 is"

In navolging van andere races in de regio, waaronder Bahrein en Abu Dhabi, wordt in Qatar dus ook gekozen voor een nachtrace. Ook de MotoGP hanteert zo’n aangepast schema op Losail. Met de toevoeging van Qatar is de Formule 1 er toch in geslaagd om in coronajaar 2021 een kalender met 22 races op te tuigen. Australië, China, Canada, Singapore en Japan vielen weg, maar met de vervangende races heeft de sport volgens Domenicali laten zien “hoe er gereageerd moet worden op de COVID-situatie. Het laat zien hoe sterk het systeem is en hoe goed de relaties zijn die wij over de hele wereld hebben”, aldus de Formule 1-CEO.

“Het organiseren van een evenement is niet triviaal. We laten veel mensen reizen, we praten met overheden en we praten over protocollen. Als ik iets mag opbrengen wat exceptioneel is, dan is dat het feit dat we ons konden aanpassen en dingen konden doen zonder het ritme van de kalender te verliezen. Zodra we konden zien dat er een datum afgelast zou worden, duurde het niet lang voordat we een oplossing hadden.”