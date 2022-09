Domenicali wil nieuw F1-format: "Iedere sessie moet tellen voor WK"

Sinds 2006 hebben Formule 1-weekenden al hetzelfde format met twee vrije trainingen op vrijdag, VT3 en de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag. Nog altijd wordt dat format bij het gros van de races gehanteerd, al zijn er sinds 2021 ook enkele races die volgens het sprintraceformat gehouden worden. Dat houdt in dat er op vrijdag een vrije training en een kwalificatie gepland staan, gevolgd door VT2 en een sprintrace op zaterdag en de Grand Prix op zondag. Het introduceren van sprintraces bij enkele F1-weekenden ging niet zonder slag of stoot en het valt nog altijd niet bij iedereen in de smaak, maar dat weerhoudt de koningsklasse er niet van om te denken aan verdere veranderingen.

Zo is het F1 CEO Stefano Domenicali een doorn in het oog dat er ieder weekend drie trainingen worden afgewerkt die geen enkele betekenis hebben voor de stand in het kampioenschap. Hij gaat in de F1 Commission voorstellen doen om daar verandering in te brengen, zo vertelt hij in een interview met Corriere della Sera. "Ik zou graag zien dat er altijd wordt gestreden om iets dat meetelt voor de titelstrijd. Dat punt gaan we bespreken bij de volgende meeting van de F1 Commission. De fans, de organisatoren, iedereen wil dat. De sprintrace was slechts het eerste voorbeeld dat verbeterd kan worden", legt Domenicali uit.

Hoe ziet de topman van de Formule 1 het toekomstige F1-raceweekend dan voor zich? "In een normaal weekend, waarin VT1 en VT2 op vrijdag plaatsvinden, zouden in iedere sessie punten te verdienen moeten zijn. Of er moeten losse kwalificatieronden, of een kwalificatie voor een andere, kortere zaterdagse race komen in plaats van de derde vrije training", aldus Domenicali. Hij sluit daarbij ook niet uit dat de omgekeerde startgrid zijn intrede doet. Bij de entree van sprintrace werd er al over de reversed grids gesproken, maar dat idee kreeg destijds te veel weerstand om erdoor te komen. "We doen veel voorstellen. Veel mensen zeggen 'nee', maar we hebben enkele keren al de schoonheid van door elkaar gehusselde grids en meer inhaalacties gezien", verwijst Domenicali onder meer naar de GP van België, waarin enkele toppers vanuit de achterhoede naar voren moesten komen. "We hebben de verplichting om dingen te proberen."