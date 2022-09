Domenicali over Monza: Nodig om te moderniseren

De Grand Prix van Italië op het circuit van Monza zorgt altijd voor een feest. Lekker weer, volle tribunes en de Tifosi die Ferrari naar de overwinning proberen te schreeuwen. Toch liep bij de editie van 2022 niet alles op rolletjes. De grote mensenmassa, die bestond uit 336.000 man over drie dagen, had moeite om het circuit op te komen door lange rijen. Ook was het door de drukte een uitdaging om aan eten te komen en was het op sommige plekken zó vol, dat het lastig was om überhaupt iets van de actie te zien.

CEO van de Formule 1 Stefano Domenicali vindt dat niet dat er meteen drastisch ingegrepen moet worden, maar wel dat er iets moet gaan veranderen op Monza. “De Grand Prix verdient een plek op de kalender, maar zoals ik al eerder zei: historie is niet langer genoeg om een plek op de Formule 1-kalender veilig te stellen”, aldus Domenicali tegenover Italiaanse media. “We verwachten dat de infrastructuur verbeterd wordt zoals we dat hebben bepaald. De coronacrisis heeft natuurlijk andere prioriteiten naar boven gebracht, maar bepaalde dingen projecten moeten nu gebeuren. Het is nodig om deze locatie te moderniseren en de fans de best mogelijke ervaring van de Grand Prix te geven.”

Sprake van schrappen?

Na een vraag of er een mogelijkheid is dat de race van de kalender verwijderd zal worden als de vernieuwingen niet plaatsvinden, antwoordt Domenicali: “Ik hoop het niet. Ik wil er niet eens aan denken dat we bij deze maatregelen uitkomen. Maar omwille van een Grand Prix die op de kalender hoort, moeten we feiten verzamelen en een definitief en duidelijk plan maken met wanneer de bepaalde aanpassingen zullen beginnen. De promotor weet dit ook.”

Het circuit van Monza heeft inmiddels aangegeven te gaan onderzoeken hoe het evenement verbeterd kan worden voor de komende jaren en maatregelen te zullen nemen.