Na het behalen van de Formule 2-titel in 2020 was het tijd voor Mick Schumacher om de laatste stap te zetten. Met ondersteuning van de Ferrari Driver Academy bemachtigde hij voor 2021 een zitje bij Haas F1 Team, waar van meet af aan duidelijk werd dat het geen gemakkelijk debuutseizoen zou worden. De Amerikaanse renstal gaf van tevoren al aan dat het de VF-21 niet ging doorontwikkelen en dat de auto alleen was aangepast aan de licht veranderde reglementen voor de vloer.

In praktijk werd het dan ook een pittig debuutseizoen voor Schumacher. Hij rekende weliswaar overtuigend af met teamgenoot en mede-debutant Nikita Mazepin, maar het tweetal was voor duels vaak op elkaar aangewezen. Enkele keren ging het daarbij ook bijna mis. Gedurende het seizoen leek Schumacher zich echter beter en beter te gaan voelen in de F1-bolide van Haas en de verschillen met de teams achteraan in de middenmoot werden kleiner. Het verleidt F1 CEO Stefano Domenicali dan ook tot de uitspraak dat de 21-jarige coureur prima heeft gepresteerd, ondanks het uitblijven van punten. “Mick heeft heel goed werk geleverd. In 2021 had hij echter geen auto waarin hij zijn kwaliteiten kon laten zien. Ik hoop echt dat de nieuwe Haas hem een kans geeft om zijn talent te laten zien”, vertelde hij aan F1-Insider.

'Schumacher gaat eventuele kans bij Ferrari grijpen'

Domenicali was voorheen onder meer teambaas van Ferrari en werkte tussen 1996 en 2006 bij de renstal samen met Schumachers vader Michael. Die groeide daar uit tot de tot dan toe meest succesvolle F1-coureur ooit door er vijf wereldtitels toe te voegen aan de twee die hij bij Benetton al verzamelde. In zekere zin ziet Domenicali enkele trekken van vader Michael terug bij zoon Mick. “Natuurlijk zijn er details die mij doen denken aan Michael. Zijn professionele werkethiek en zijn toewijding, bijvoorbeeld. Wat dat betreft is hij net zijn vader.”

Na een relatief anoniem debuutseizoen blijft Schumacher zijn werkgever Haas F1 trouw in 2022. Het team zette in een vroeg stadium alles in op de auto voor 2022 en hoopt daarmee een mooie sprong richting de middenmoot te maken. Gezien zijn plek in de Ferrari Driver Academy hangt een overstap naar de Scuderia natuurlijk altijd enigszins boven de markt. Domenicali denkt dat Schumacher zijn kans daar graag zou willen pakken. “Natuurlijk zou Mick in de Ferrari een geweldig vooruitzicht voor de toekomst zijn. Ferrari heeft momenteel met Charles Leclerc en Carlos Sainz twee fantastische en jonge coureurs, maar Mick gaat zijn kans pakken zodra hij die krijgt en er klaar voor is.”