Afgelopen dinsdag werd bekendgemaakt dat Mattia Binotto afscheid neemt van Ferrari. De Italiaan stond 28 Formule 1-seizoenen onder contract bij de Scuderia en werkte zich op tot teambaas. 2022 verliep echter voor een groot gedeelte teleurstellend en ook het vertrouwen vanuit het management ontbrak. Dit heeft Binotto doen besluiten zijn contract op te zeggen. Na 31 december trekt Binotto de deur in Maranello achter zich dicht. Naar verluidt staan er zes maanden verlof - gardening leave - op het programma. Daarna zou de Italiaan weer beschikbaar moeten komen voor andere teams. Iemand die in een soortgelijke positie zat in Maranello, is de huidige F1 CEO Stefano Domenicali.

"Tweede worden is simpelweg niet goed genoeg voor Ferrari. Ik wil me niet bemoeien met alles wat er in het team gebeurt, maar ik wens hem wel het allerbeste voor de toekomst", aldus Domenicali, die eenzelfde rol vervulde bij de Scuderia van 2008 tot en met 2014, tegen Sky Sports. "Ik maakte hetzelfde mee. Het is zaak dat hij in zichzelf blijft geloven en gefocust blijft. Uiteraard hoop ik ook dat Ferarri op het juiste spoor blijft. Ten opzichte van twee jaar terug hebben ze zich enorm verbeterd. Ferrari moet competitief zijn, dat hebben we nodig. Een sterk team met sterke rijders, die kunnen vechten tegen anderen. Dat is ook waar ik op hoop."

Domenicali sluit eind december zijn tweede jaar als Formule 1-baas af. 2022 werd een jaar waarin Red Bull domineerde, Ferrari wat wegzakte en Mercedes er niet aan te pas kwam. Toch denkt en hoopt Domenicali dat die drie teams volgend seizoen met elkaar kunnen strijden: "Dat is natuurlijk een droomscenario", vervolgt hij. "Het is meer dan een droom, ik denk echt dat dit gaat gebeuren. Ik weet zeker dat er meerdere formaties voor de eerste plek gaan vechten. Het doel is natuurlijk om tot en met de laatste race een sportief gevecht te hebben, dat hoop ik van harte. Iedereen staat ongetwijfeld al te trappelen voor de eerste race in Bahrein."

Video: Waarom Mattia Binotto vertrekt als teambaas bij Ferrari