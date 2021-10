Domenicali lovend over COTA: “Verdient een toekomst in F1”

De Formule 1 was afgelopen weekend voor de negende keer te gast op het Circuit of the Americas, dat sinds 2012 de thuishaven van de GP van de Verenigde Staten is. Het circuit in Austin, Texas tekende in eerste instantie een tienjarige overeenkomst met de F1, maar die verbintenis is nu dus ten einde gekomen. Het circuit staat weliswaar op de kalender voor 2022, maar dat is nog wel in afwachting van een nieuw te ondertekenen contract.

COTA-baas Bobby Epstein gaf in de loop van het raceweekend al aan dat hij erop vertrouwt dat er een nieuwe deal tot stand komt. Ook F1 CEO Stefano Domenicali vindt dat de Amerikaanse omloop een plek op de kalender verdient. “De toekomst van het Circuit of the Americas? Met deze intensiteit denk ik dat dit circuit een toekomst verdient”, vertelde de Italiaan in gesprek met ESPN. “We zijn in gesprek met de promotor, die overigens geweldig werk levert – want als je buiten de paddock kijkt, voel je echt wat het betekent voor de mensen die hier zijn. COTA levert dus geweldig werk.”

Jonger publiek een goede ontwikkeling

De Formule 1 lijkt in de lift te zitten in de Verenigde Staten. Het Circuit of the Americas vestigde afgelopen weekend zelfs een bezoekersrecord met 400.000 toeschouwers over het hele weekend. Op zondag was het circuit gevuld met 140.000 fans, die bovendien over het algemeen jonger waren dan bij de editie van 2019. Het is een ontwikkeling die Domenicali toejuicht en waarvan hij hoopt dat die doorgezet kan worden, zowel in de VS als wereldwijd. “Het is aan ons om ervoor te zorgen dat we de juiste strategie kunnen ontwikkelen. Maar de Amerikaanse markt is belangrijk, want het is in potentie de grootste markt waarin we de sport in een andere dimensie kunnen ontwikkelen”, zei hij.

“Dit jaar zie je dat de tribunes volledig gevuld zijn, maar dat is niet het enige waar het om draait. Het gaat ook om de diversiteit die we gezien hebben qua aanwezigen dit weekend. De gemiddelde leeftijd van de mensen hier is tien jaar jonger dan twee jaar geleden. Dat is ongelofelijk. Dat is waarom als Formule 1 echt samen moeten werken om deze richting in te slaan, wat zeer, zeer belangrijk voor ons is.”