Sinds de invoering van de hybride V6-turbomotoren in 2014 stond er geen maat op Mercedes. Het team pakte zeven opeenvolgende wereldtitels voor constructeurs en coureurs, waarvan er zes werden behaald door Lewis Hamilton. De inmiddels 36-jarige Brit doet ook in 2021 weer mee om de wereldtitel, maar hij ondervindt daarbij forse tegenstand van Max Verstappen. De Red Bull Racing-coureur staat na de Italiaanse Grand Prix aan de leiding in de titelstrijd met vijf punten voorsprong op zijn naaste rivaal.

Dit seizoen hebben Verstappen en Hamilton al tijdens meerdere races een duel met elkaar uitgevochten. Soms kwam de Nederlander als winnaar uit de strijd, andere keren was de Brit de betere. Een ding is echter duidelijk voor F1-topman Domenicali: het tweetal is bezig met een legendarische strijd. “We zien met de huidige strijd van Hamilton en Verstappen een van de beste duels aller tijden”, zei Domenicali in gesprek met Sport Bild. “Het is bovendien oud tegen jong, beter wordt het niet! Dit seizoen is buitengewoon. Ze hebben laten zien dat er een nieuw niveau is bereikt qua intensiteit. De strijd is nu echt op het ultieme niveau.”

De rechtstreekse duels tussen Verstappen en Hamilton liepen niet allemaal goed af. Op Silverstone eindigde de strijd voor het eerst in tranen, waarbij de Red Bull-coureur uitviel en Hamilton ondanks een straf zijn thuisrace won. Een week geleden ging het op Monza opnieuw fout tussen de titelrivalen. Na de pitstop kwam Hamilton naast Verstappen terug op de baan. Ze wilden elkaar geen centimeter toegeven, waardoor de RB16B bovenop de W12 eindigde. Verstappen kreeg voor zijn aandeel een gridstraf van drie plaatsen voor de GP van Rusland. Ondanks de eerdere aanvaringen denkt Domenicali niet dat de titelstrijd te gevaarlijk wordt. “Ik maak me geen zorgen. Als je tot de limiet gaat, kan zoiets gebeuren.”