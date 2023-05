In 2021 tekende Lewis Hamilton een nieuw tweejarig contract, dat hem tot en met 2023 aan Mercedes verbond. Inmiddels is hij dus aanbeland in het laatste jaar van de overeenkomst en dat houdt in dat de partijen om de tafel moeten om tot een nieuwe deal te komen. De eerste gesprekken hebben reeds plaatsgevonden, al maken zowel Hamilton als Mercedes tot nu toe geen enorme haast. Wel heeft Hamilton in ieder geval de intentie om zijn Formule 1-loopbaan te verlengen, tot grote vreugde van F1 CEO Stefano Domenicali. "Ik wil heel graag dat hij in de sport blijft, 100 procent", zegt de Italiaan over de toekomst van Hamilton bij Daily Mail.

Domenicali ziet Hamilton als het ideale uithangbord voor F1, doordat hij ook op andere fronten van zich laat horen. Hij is dan ook meer dan een zevenvoudig wereldkampioen, beargumenteert de topman van de koningsklasse. "Ik wil Lewis geen advies geven, want dat zou niet respectvol zijn richting [Mercedes-teambaas] Toto Wolff. En Lewis heeft zoveel ervaring dat ik zeker weet dat hij mijn input niet nodig heeft, want hij weet wat hij wil", vervolgt Domenicali. "Hij houdt van onze sport, hij is hier al actief sinds hij een kind was. Zijn rol in F1 wordt groter dan die van een F1-wereldkampioen als je ziet hoe hij betrokken is bij veel dingen buiten de sport. Hij heeft een actieve rol in de samenleving op zich genomen. Hij brengt ons naar nieuwe hoogten."

Na in 2021 nipt naast de wereldtitel te hebben gegrepen, lijkt Hamilton in 2023 voor het tweede jaar op rij geen rol van betekenis te spelen in de strijd om het kampioenschap. Het recordaantal van acht wereldtitels laat hoogstwaarschijnlijk nog minimaal een jaar op zich wachten, maar Domenicali verwacht dat de 38-jarige Brit die mijlpaal graag nog wil bereiken. "De Formule 1 is zijn liefde en natuurlijk wil hij zijn droom verwezenlijken als enige coureur met een achtste titel", aldus Domenicali, die verwacht dat Mercedes alles in het werk stelt om dat mogelijk te maken. "Toto is volledig gefocust op het verbeteren van de zaken bij Mercedes. Hij heeft mij verteld dat hij binnen het team veranderingen heeft doorgevoerd om er zeker van te zijn dat de juiste intensiteit aanwezig is om de prestaties zo snel mogelijk te verbeteren. Ik weet zeker dat dit heel, heel snel gaat gebeuren."