Domenicali besprak kritiek met Verstappen: "Het is geen probleem"

De afgelopen weken hebben diverse coureurs kritiek geuit op de weg die de Formule 1 heeft ingeslagen. Tijdens de Grand Prix van Miami werden door meerdere rijders kritische noten gekraakt over de ceremonie op de grid voorafgaand aan de start van de race. Een week eerder kon de koningsklasse ook al op de nodige kritiek rekenen vanwege de veranderingen aan het sprintraceformat. Die kritiek op zich is geen probleem voor Stefano Domenicali. Wel geeft de CEO van de Formule 1 tegenover Daily Mail aan dat coureurs moeten beseffen dat het niet alleen om hen draait, maar dat er ook rekening gehouden moet worden met het nieuwe publiek dat de sport de afgelopen jaren heeft aangetrokken.

"Ik wil geen sport waarin mensen niet kunnen zeggen wat ze willen. Maar de coureurs moeten zich soms beseffen dat ze onderdeel zijn van een groter geheel. We moeten niet egoïstisch zijn. Ze zijn onderdeel van deze sport en deze business, die groeit doordat we groter zijn gaan denken. Uit je comfortzone stappen is soms niet makkelijk, maar we kunnen niet lui of zelfvoldaan zijn", vertelt Domenicali, die open staat voor gesprekken over het sprintformat. "Wel kunnen we aan het einde van het seizoen enkele kenmerken van het sprintweekendformat analyseren nadat we het bij de beoogde zes evenementen hebben uitgeprobeerd. We gaan ook niet ieder weekend een sprintrace invoeren. Maar we hebben een nieuw publiek en moeten iedere sessie waar voor ons geld bieden, in plaats van dat we iedereen rondjes laten rijden ten behoeve van alleen de technici en coureurs."

Een van de meest uitgesproken critici van de sprintraces is regerend wereldkampioen Max Verstappen. De Nederlander van Red Bull Racing liet na de invoering van de extra kwalificatie voor de sprintraces doorschemeren dat hij er mogelijk mee stopt als er te veel veranderingen worden doorgevoerd die tegen het DNA van F1 ingaan. Die uitspraken zwakte hij later wel wat af. "Ik heb de problemen met Max besproken (voor de laatste race in Miami). Hij zei dat hij houdt van zowel de sport als van wat hij doet", stelt Domenicali, die ervan overtuigd is dat Verstappen in de nabije toekomst gewoon in de Formule 1 te bewonderen blijft. "Hij is wereldkampioen en strijdt om zijn derde wereldtitel. Hij is in een auto geboren. Ik denk dan ook dat hij waarschijnlijk langer blijft dan ik zelf. Het is geen probleem."