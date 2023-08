Eind augustus wordt het Formule 1-seizoen 2023 hervat met de Grand Prix van Nederland. Het wordt de derde editie van de race sinds het evenement in 2021 na 36 jaar terugkeerde op Circuit Zandvoort. De rentree op de F1-kalender is natuurlijk in grote mate te danken aan het succes van Max Verstappen in de koningsklasse, maar ook de innovatiedrang van de organisator speelt daar een sleutelrol in. Zo heeft de Dutch Grand Prix voor een frisse wind gezorgd door van het raceweekend een groot festival te maken met een uitgebreide muzikale omlijsting en andere soorten entertainment op het terrein. Daarnaast loopt het evenement voorop qua duurzaamheid, onder meer doordat fans grotendeels met de fiets of het openbaar vervoer naar het circuit komen.

Stefano Domenicali is dan ook lovend over de initiatieven van de organisatie van de Nederlandse GP, vooral doordat men door het succes van Verstappen gemakkelijk achterover hadden kunnen leunen en amper innovaties nodig zou hebben om een succes te maken van de race. "Het tekent de toewijding die iedere promotor moet laten zien om de kwaliteit van het evenement te verbeteren. Met de situatie rond Max hadden ze kunnen zeggen 'laten we afwachten' en dat was geen enkel probleem geweest", vertelt de CEO van de Formule 1. "Maar dat hebben ze niet gedaan en dat tekent de aandacht voor details die ze laten zien. Vanaf de eerste dag staan ze in nauw contact met mij om ideeën uit te wisselen, te laten zien welke pakketten ze willen doen en aan welke activaties ze denken."

De ligging van Circuit Zandvoort maakte het onmogelijk om het circuit uit te breiden en zo de kansen op de komst van F1 te vergroten. Daardoor zette de Noord-Hollandse omloop in op bochten met banking om inhalen te stimuleren. Zo'n creatieve aanpak kan volgens Domenicali als leidraad gelden voor andere circuits die F1 binnen willen halen. "We hebben veel aanvragen voor Grands Prix, maar we moeten respectvol zijn en de juiste balans houden tussen traditionele races en nieuwe Grands Prix. Met een traditioneel circuit is het lastiger, omdat er beperkingen zijn waar we ons aan moeten houden. Maar natuurlijk denken we na over wat we moeten doen", legt hij uit. "Op andere plekken waar we werken aan mogelijke nieuwe projecten voor de toekomst heeft de ervaring met Zandvoort geholpen om verschillende ideeën die we ontwikkelen vorm te geven - zoals de bochten met banking."

De Formule 1 blijft in ieder geval tot en met 2025 een bezoek brengen aan Zandvoort. Daarna loopt het contract af. Een langer verblijf is absoluut niet uitgesloten, al weet Domenicali dat de organisatie van de race moet blijven vernieuwen. "Ik denk dat we dit jaar al gesprekken gaan hebben om na te denken over wat gedaan kan worden voor de toekomst. Er zijn veel dingen waar we over kunnen nadenken en er is druk om dingen steeds beter te doen en de lat steeds hoger te leggen. We gaan dus samen overleggen en bekijken wat voor iedereen de beste oplossing is", aldus Domenicali. "Zandvoort is een oud circuit en het heeft traditie. Maar als deze plekken goede dingen doen, kunnen ze een toekomst en een plek in het moderne tijdperk van onze Formule 1 hebben."