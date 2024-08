Domenicali haalt gram nu strijd om F1-titels weer open ligt

Aan het begin van het Formule 1-seizoen leek het erop dat Max Verstappen en Red Bull Racing de dominantie van 2023 mee hadden genomen naar 2024. De coureur en de renstal waren onverslaanbaar en wonnen bijna alle races. Er werd voorzichtig gesproken over een recordseizoen, maar een paar maanden later staat het er totaal anders voor. In het constructeurskampioenschap is de voorsprong op McLaren nog maar dertig punten. In het WK voor coureurs heeft Verstappen nog altijd een groot gat naar nummer twee Lando Norris - nu zeventig punten - maar gezien de huidige vorm is het niet ondenkbaar dat dat verschil goed wordt gemaakt. In gesprek met onder andere Motorsport.com vertelt FOM-baas Stefano Domenicali dat hij dit al had verwacht.

"Na de eerste paar races dachten veel mensen dat we weer Red Bull-dominantie zouden krijgen, maar toen zei ik al dat ze dat even moeten wachten. Het was nog te vroeg om voorspellingen te doen", vertelt de Italiaan. "Was dat een gok? Ik heb genoeg ervaring en ik legde wat technische documenten over de technische ontwikkelingen van de teams bij elkaar. De volgorde in het veld lag toen nog niet vast."

Volgens Domenicali was Red Bull sterk, maar was de RB20 in handen van Verstappen echt niet te verslaan. Hij denkt daarom ook dat de Nederlander op weg naar zijn vierde wereldtitel is. "Het is duidelijk dat Max in het begin van het jaar veel buitengewone prestaties liet zien. Hij maakte geen fouten en haalde het maximale potentieel uit de auto", vervolgt de voormalig Ferrari-teambaas uit. Voor de fans van zijn voormalige werkgever heeft hij ook nog goed nieuws. "Het constructeurskampioenschap ligt nog wel helemaal open. Ook Ferrari is daar nog kanshebber."

Volgend seizoen blijft het huidige technische reglement van toepassing en is de verwachting voor dat seizoen is dat het weer heel spannend wordt. Domenicali gaat er dan ook vanuit dat 2025 een spektakelstuk wordt. "Met de huidige volgorde van het veld denk ik al voorzichtig aan volgend jaar. Dat belooft een heel interessant jaar te worden", besluit hij.