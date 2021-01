Domenicali: Gesprekken met nieuwe fabrikanten over F1-deelname

Volgens de voormalig Ferrari-teambaas is de Formule 1 een aantrekkelijk platform voor autofabrikanten die nood hebben aan een jong en fris imago. “Wat ik kan zeggen is dat we gesprekken voeren met andere fabrikanten”, zei Domenicali tegen Sky Sports. “Voor nu geven zij er de voorkeur aan om dit stil te houden, maar het goede nieuws is dat er andere, zeer belangrijke ondernemingen zijn die erg graag willen weten welke waarde de Formule 1 voor hen kan hebben. Niet alleen als het gaat om de technologie, maar ook om welke waarde de Formule 1 op andere vlakken kan hebben voor een autofabrikant.”

Met het oog op de toekomst vindt Domenicali het ook van belang dat de kosten die gemoeid zijn met de power unit, drastisch omlaag gaan. “Het is niet houdbaar dat een power unit in de Formule 1 kost wat het vandaag de dag kost”, aldus de Italiaan. “Ik denk dat hier nog wel marge is, veel marge. Een van de doelen zal zijn om de teams en de fabrikanten in te laten zien dat het mogelijk is om de nieuwe motor eerder te introduceren dan momenteel staat gepland. Ik weet zeker dat we dit kunnen doen.” Zoals het nu staat, komt er in 2026 pas een nieuwe power unit in de Formule 1. Afgelopen jaar gingen er al stemmen op om daar 2025 van te maken.

Speciale vergaderingen

Sinds Liberty Media eigenaar is van de Formule 1 wordt er al gesproken over de mogelijkheid om de opzet van het raceweekend onder handen te nemen. Dit zal onder Domenicali niet anders zijn. Ook hij staat open voor veranderingen op dit vlak. Maar hij benadrukt daarbij wel dat dit overleg moet met de teams en andere grote stakeholders. “We zijn aan het nadenken over hoe we het raceformat op een andere manier interessant kunnen houden. We praten hierover met de teams, omdat het vanzelfsprekend belangrijk is om te weten hoe zij daarin staan, maar we willen ook graag de mening horen van de andere stakeholders en partijen als de media. We zullen speciale vergaderingen organiseren om tot het juiste voorstel te komen. We moeten hierbij niet alleen naar onszelf kijken. Dat zou een grote fout zijn.”