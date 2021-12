Domenicali: Gaten naar snelste teams begin 2022 snel gedicht

De Formule 1-teams zijn op dit moment hard bezig met het ontwikkelen van de nieuwe bolide. In 2022 moet het grondeffect terugkeren en dit betekent dat het hele aerodynamische pakket op de schop gaat. Gevreesd wordt dat sommige teams het een stuk beter voor elkaar gaan hebben dan andere. Dit zou kunnen leiden tot grotere onderlinge gaten en juist in 2021 was het veld ontzettend competitief.

De Formule 1-organisatie houdt rekening met de mogelijkheid dat een of twee teams een voorsprong hebben in de beginfase en daarmee volop profiteren van de nieuwe reglementen. Domenicali is erop gerust dat dergelijke gaten vrij snel gedicht worden, dit omdat teams nog een weg moeten vinden met de nieuwe regels. "Een seizoenstart met nieuwe regels en een budgetplafond zorgt voor grotere gaten tussen de auto's. Meer dan mensen aanvankelijk verwachten", aldus Domenicali in een exclusief gesprek met Motorsport.com. "Tegelijkertijd ben ik er zeker van dat de limiet waar je tegen aan kan lopen bij nieuwe regels, ook gaat zorgen dat gaten snel gedicht worden."

Alles draait om snel reageren

Naast Domenicali gelooft ook Ferrari dat het competitieve beeld razendsnel kan veranderen. Volgens de Italiaanse formatie gaat het verschil met name gemaakt worden door teams die snel kunnen inspringen op de situatie. Teambaas Mattia Binotto zei hier het volgende over. "Het zou zomaar kunnen dat we aan het begin van het seizoen een andere slagvolgorde gaan zien. Dit komt puur door hoe teams de regels hebben geïnterpreteerd en met welke oplossingen zij komen", sprak Binotto. "Wat voornamelijk belangrijk gaat zijn, is hoe snel Ferrari zwakke punten vindt en deze kan aanpakken. De sleutel is dus hoe snel een team [hierop] kan reageren. We mogen er niet op vertrouwen dat we vanaf de start meteen een competitieve auto hebben. Je weet namelijk nooit wat er gaat gebeuren met zo'n grote regelverandering. Het is voornamelijk zaak deze [zwakke punten] zo snel mogelijk aan te pakken."

F1-baas Domenicali blijft van mening dat de nieuwe generatie auto's meer nadruk moet leggen op het talent van de coureurs. Dit kan tot veel meer gevechten leiden. "We staan aan de vooravond van een seizoen met zoveel nieuwe elementen die positief of negatief kunnen uitpakken. De nieuwe auto's met het grondeffect zijn zo ontwikkeld dat het talent van de rijders meer naar boven moeten komen. Het zijn machines die bestuurd moeten worden zonder vuile lucht die de banden vernietigt. Het doel is om veel gevechten te creëren tussen de coureurs, zonder dat ze tegen de limiet van de auto aanlopen."