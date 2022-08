Andretti is al maanden bezig om een gloednieuwe operatie in te schrijven voor de Formule 1, maar dat proces verloopt zeer stroperig. Eerder liep een poging om de Sauber-organisatie over te nemen al op niets uit. F1-baas Stefano Domenicali is echter tevreden met de huidige tien teams en heeft geen nieuwkomers nodig om de sport verder op te waarderen. Andretti is niet de enige die interesse toont in de Formule 1. Er zijn meer potentiële teams die zich gemeld hebben, al hebben die daarbij niet zo prominent de publiciteit gezocht. Het proces tot toelating van Andretti is formeel nog altijd gaande, maar er zijn geen aanwijzingen dat er schot in de zaak zit. Ook is niet duidelijk wanneer de beslissing moet vallen. Uiteindelijk zal de FIA met president Mohammed Ben Sulayem op dat vlak bepalend zijn.

“De Formule 1 heeft vandaag de dag niet meer kwantiteit nodig om de waarde van de sport te verhogen”, reageert Domenicali in gesprek met onder meer Motorsport.com op de kwestie Andretti. “Het gaat niet alleen om degenen die het luidst roepen, er zijn ook nog andere partijen. Andretti was heel nadrukkelijk aanwezig bij zijn verzoek. Er zijn anderen die hetzelfde verzoek gedaan hebben, maar op een andere manier. Bij de evaluatie kijken we niet alleen naar Andretti, maar er zijn ook andere partijen die de stilte wel respecteren en productief zijn om te laten zien wie ze zijn. Ze respecteren het protocol dat we hebben staan. Ik heb altijd gezegd dat het vandaag de dag geen probleem is om geen elfde team op de grid te hebben dat van toegevoegde waarde zal zijn voor het kampioenschap. Maar we hebben een protocol dat afgewerkt moet worden. Iedereen, ook Andretti, volgt dat protocol. Dat is nu de situatie, ik zie daar geen verandering in komen en ik wil dus ook geen ja of nee zeggen.”

Protocol

Voor de zomerstop liet Mercedes-baas Toto Wolff in Hongarije zijn licht op de zaak schijnen. De Oostenrijker verklaarde destijds dat een constructeur met een eigen team meer zou toevoegen dan Andretti Autosport. Dat leverde een gefrustreerde reactie op van oud-wereldkampioen Mario Andretti, de vader van Michael. Hij zei dat Wolff te veel invloed heeft in de Formule 1. Gevraagd naar de uitspraken van Andretti senior, zegt Domenicali: “Ik geloof dat Toto zijn plek als teambaas heeft. Hij is 30 procent aandeelhouder van Mercedes, hij heeft een reputatie opgebouwd met het winnen van acht wereldtitels op rij. Hij heeft zijn plek in de sport, daar hoef ik niets over te zeggen. Ik ken Mario al heel lang, heel goed. Hij probeert zijn idee op een manier naar voren te brengen waarvan hij denkt dat het de goede manier doet. Maar er is een duidelijk protocol. De beslissingen die na dat protocol volgen, zijn ook duidelijk. Mario en Michael zoeken de publiciteit op. Ik heb ze vrij vaak gesproken en ze dat ook duidelijk gemaakt. Dat moeten ze respecteren. We kunnen van mening verschillen, maar het gaat erom dat ze het protocol volgen en dat iemand de uiteindelijke beslissing moet nemen. Ik denk op dit moment niet dat het aantal teams een zwak punt is in de Formule 1. Dat is mijn mening.”

Domenicali over de toekomst van de GP van België: Blijft Spa in 2023? "Gesprekken zijn nog gaande", stelt F1-baas