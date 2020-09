Oud-teambaas Ferrari volgt Carey op als CEO Formule 1

De details over zijn contract moeten nog nader worden ingevuld en dus is er ook nog geen officieel statement van de Formule 1-organisatie, maar de teams zijn dinsdag al ingelicht over de wisseling van de wacht.

Domenicali was tussen 2008 en 2014 teambaas van Ferrari, daarvoor was hij sinds 1998 al de sportief directeur van de Italiaanse autofabrikant. In die hoedanigheid speelde hij een sleutelrol bij de zes constructeurstitels die Ferrari met Michael Schumacher won. Na zijn vertrek bij de Italiaanse renstal ging Domenicali aan de slag bij Audi en vanaf 2016 was hij CEO bij Lamborghini, onderdeel van de VW-groep. Achter de schermen bleef hij wel betrokken bij de Formule 1 als voorzitter van de commissie voor single seaters. In die rol was hij betrokken bij de reorganisatie van de Formule 2 en Formule 3.

Eind dit jaar keert de in Imola geboren Italiaan dus terug in de Formule 1. Hij krijgt daar opnieuw te maken met zijn oud-Ferrari-collega’s Jean Todt, die nu president is van de FIA, en Ross Brawn, tegenwoordig bij FOM verantwoordelijk voor de sportieve aspecten van de Formule 1.

Carey, die in 2017 CEO werd na de overname van de Formule 1 door Liberty Media, blijft in een andere rol bij de sport betrokken.

Met medewerking van Luke Smith