Domenicali: F1 gaat regels niet 'manipuleren' om Red Bull af te remmen

Met de eerste Europese Grands Prix van het seizoen achter de rug voert Red Bull beide kampioenschappen soeverein aan. Max Verstappen heeft zijn voorsprong op Sergio Perez na opeenvolgende zeges in Miami, Monaco en Barcelona vergroot tot 53 punten. Bij de constructeurs bedraagt de kloof met Mercedes al 135 punten en dat mag ook geen wonder heten als je bedenkt dat het gat tussen de snelste Red Bull en de snelste non-Red Bull iedere race (op de safety car in Melbourne na) meer dan twintig seconden is geweest.

Het onderstreept het topwerk dat Adrian Newey en het voltallige uit team uit Milton Keynes hebben verricht, al wenst F1 CEO Stefano Domenicali zich eigenlijk een spannendere strijd. "Er is vooral een gat tussen één team en alle teams daarachter. Eigenlijk zitten alle teams heel erg dicht bij elkaar, al heeft één formatie - Red Bull - geweldig werk geleverd. Daar moeten ze ook voor beloond worden. Natuurlijk willen we dat het verschil zo klein mogelijk is, maar ik weet zeker dat andere teams nu ook volop aan het kijken zijn hoe ze de kloof binnen de marges van het budgetplafond kunnen verkleinen. Daarbij is het vooral interessant om te zien of de ontwikkelingscurve van het team dat nu bovenaan staat na verloop van tijd toch wat gaat afvlakken, simpelweg omdat ze het aan het begin al zo goed hebben gedaan."

De kaders op sportief vlak niet aanpassen

Ingrijpen om de boel op kunstmatige wijze dichter bij elkaar te brengen, zullen F1 en de FIA echter niet snel gaan doen, zo benadrukt Domenicali in de officiële F1-podcast Beyond the Grid. "Ik denk dat zoiets niet eerlijk is en ook zeker niet correct. Het zou een vorm van manipulatie zijn. Dat is niet correct in mijn ogen en ik ben dan ook geen voorstander van zo'n aanpak." De teams achteraan nog meer windtunneltijd geven dan dat op basis van het aerohandicap-systeem al het geval is, valt hier volgens Domenicali ook onder. "Ook dan verander je de kaders op sportief vlak en dat is zoals gezegd niet eerlijk."

In plaats daarvan hoopt Domenicali vooral op een natuurlijk proces, waarbij het veld steeds verder in elkaar schuift naarmate de regels langer stabiel blijven. "Dat lijkt me voor nu de juiste aanpak, ook omdat de regels nog niet zo heel lang geleden zijn veranderd. Daardoor zal dit [het veld dichter bij elkaar krijgen] zeker gaan gebeuren." Daarnaast voegt de Italiaanse F1-baas toe dat dominantie van alle tijden is in de koningsklasse. "F1 is altijd een sport geweest waarin je bepaalde cycli hebt, dus periodes waarin één team heel dominant is en daarna weer periodes waarin andere teams aansluiten. Als je er strategisch naar kijkt, dan moet ons doel eigenlijk zijn om deze periodes van dominantie in de toekomst korter te maken. Als dat ons lukt, dan weten we namelijk zeker dat we een heel competitief veld van twintig auto's hebben. Dat zeg ik natuurlijk vanuit mijn rol als commerciële rechtenhouder, al zou ik dat als liefhebber van de sport ook geweldig vinden om te zien."

Video: De spannende GP van Canada van vorig jaar in beeld