Het contract van de zevenvoudig wereldkampioen loopt aan het eind van dit seizoen af en het is niet uitgesloten dat de Britse coureur er een punt achter zet. Zelf heeft Hamilton nog geen beslissing genomen, ook heeft hij gezegd dat hij het niet af laat hangen van een al dan niet succesvol eind van dit seizoen. Toch is het voor de Formule 1 een belangrijk testmoment als een boegbeeld uit de sport vertrekt.

“Lewis Hamilton is zeker een grote aanwinst geweest voor de Formule 1”, zei Domenicali in een call met analisten van Wall Street. “Hij is op sportief vlak heel belangrijk geweest voor de beeldvorming van de sport. Hij heeft de Formule 1 ook laten groeien in gebieden waar er niet echt interesse was. Maar de Formule 1 is sterk, de coureurs en kampioenen komen altijd op het punt dat ze met pensioen gaan. Ik weet niet wat Lewis gaat doen, daar praten we ook met hem over. Hij is nu natuurlijk bezig met dit seizoen, hij is hard aan het werken om de enige coureur in de sport te worden met acht wereldtitels.”

Voldoende jong talent

Ondanks dat elke sport vreest voor het moment dat de grote kampioenen afscheid nemen, stelt Domenicali dat een eventueel pensioen van Hamilton geen grote gevolgen gaat hebben voor de Formule 1. “De Formule 1 is solide en robuust, wat de beslissing van Lewis ook gaat zijn, de sport zal daarop reageren en klaar zijn voor de toekomst. Het goede nieuws is dat Lewis, als hij blijft, een geweldige uitdaging in het vooruitzicht heeft met nieuwe wagens. Dat is ook voor hem heel interessant.”

Tegelijkertijd heeft de Formule 1 een talentvolle generatie met Max Verstappen, George Russell, Charles Leclerc en Lando Norris. “Als hij besluit te stoppen, dan het is het goed nieuws voor de Formule 1 omdat we hele goede coureurs hebben die kans maken op een titel. We zullen de beslissing van Lewis altijd respecteren, maar de Formule 1 zal het wel overleven.”