Domenicali: F1 gaat door COVID-19 flexibel om met kalender 2021

De droom dat de Formule 1 in 2021 een normaal jaar af kan werken zonder verstoringen door het coronavirus kon eerder deze maand al de prullenbak in. De openingsrace in Australië werd uitgesteld tot november, terwijl China zelfs helemaal van de kalender werd gehaald. Daarnaast maakt Imola weer een rentree. De koningsklasse van de autosport had grootse plannen voor 2021 met maar liefst 23 races en men heeft al aangegeven toegewijd te zijn aan de kalender zoals die nu bestaat, maar Domenicali weet dat het verloop van het coronavirus niet te voorspellen is. Hij predikt daarom flexibiliteit.

“We zijn flexibel en ik sta persoonlijk op dagelijkse basis in contact met alle organisatoren, want we weten maar al te goed dat de pandemie er nog is”, zei Domenicali bij Sky Sports in zijn eerste interview als CEO van de F1. “Tot nu toe hebben wij informatie dat iedereen graag door wil gaan met het plan. Natuurlijk moeten we flexibel genoeg zijn om te begrijpen dat we in de eerste helft van het seizoen evenementen hebben zonder publiek of met weinig toeschouwers. Maar ik kan onze supporters en fans verzekeren dat we er echt voor willen zorgen dat het seizoen gaat plaatsvinden.” De F1 heeft dan ook alternatieven achter de hand, benadrukt de Italiaan. “Maar tot dusver heeft niemand ons andere informatie gegeven dan wat wij gedeeld hebben. Er is geen reden om te liegen of iets te zeggen dat niet correct en juist is. Dit is wat we vandaag de dag weten, maar we weten hoe de pandemie geëvolueerd is, dus we moeten dit seizoen klaar zijn voor een flexibele aanpak.”

Kleinere kalender en races laten rouleren?

De Formule 1-kalender van 2021 telt dus een recordaantal van 23 races en door de verplaatsing van Australië naar de tweede seizoenshelft ligt daar ook het zwaartepunt voor de teams en coureurs. Na de zomerstop volgen er drie triple-headers en een double-header en dat leidde al tot zorgen dat zo’n gevulde kalender misschien wel te veel van het goede is. Ook bij Domenicali lijkt dat besef er te zijn, want hij sluit niet uit dat de kalender in de toekomst minder races bevat en dat sommige races gaan rouleren.

“23 races is een heel belangrijk aantal wat betreft kwantiteit, aandacht en toewijding van de mensen. Op dit punt zullen er twee meningen zijn: de ene zegt dat het te veel races zijn, anderen vinden het geen probleem. Ik verwacht dat dit zichzelf oplost, want als wij in staat zijn om een ongelooflijk product te leveren, komen we misschien in een situatie waarin we het aantal races kunnen verlagen en de kans krijgen om bepaalde grands prix te laten rouleren, zodat we een focus op verschillende gebieden houden. Dit jaar willen wij hier goed over nadenken, zodat we klaar zijn voor het moment dat de wereld weer normaal is.”