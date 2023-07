Domenicali: “F1-film met Brad Pitt brengt sport naar nieuwe dimensie”

Tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone stonden elf Formule 1-teams in de pitstraat en op de grid. Het ging hier om de opnames voor een nieuwe F1-film met Brad Pitt in de hoofdrol. De Formule 1-organisatie heeft de productiemaatschappij onbeperkte toegang tot de sport gegeven, om een zo realistisch mogelijk eindproduct te kunnen maken. Zo mochten Pitt en tegenspeler Damson Idris tijdens de volksliedceremonie vooraan de grid tussen de F1-sterren plaatsnemen. In samenwerking met Mercedes is een Formule 2-bolide omgebouwd naar F1-specs. Later dit seizoen volgen tijdens meer Grands Prix opnames.

“De reactie van de gehele F1-gemeenschap was geweldig om te zien, want Silverstone was de eerste keer dat je echt kon zien waar ze mee bezig zijn”, vertelde Domenicali in gesprek met Motorsport.com over de opnames. “De kwaliteit van de productie is ontzettend hoog. Wat voor ons belangrijk was, was om een scheiding te maken tussen de echte actie en de voorbereidingen van de film. De echte actie is onaantastbaar. Ook de coureurs waren zeer blij, en de teams waarderen waar we mee bezig zijn.”

Volgens de Italiaan is de introductie van een elfde team een betere oplossing dan de filmsterren in laten stappen bij een van de bestaande teams: “Dat was een van de punten waar we tijdens het eerste gesprek over dit project over discussieerden. Ik ben er volledig van overtuigd dat dit F1 naar een nieuwe dimensie gaat brengen qua populariteit en awareness. Ik verwacht hetzelfde effect als Netflix en social media hadden op F1.” De voormalig F1-teambaas verwacht dat het verhaal goed in elkaar zit en daardoor geloofwaardig overkomt op de kijkers: “Het verhaal is heel goed, realistisch en sportief. Daarom wilden wij er aan meewerken. Als je geassocieerd wilt worden met F1, en dit is de echte F1, moet het clean en realistisch zijn.”