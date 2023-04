Nadat Red Bull Racing de Formule 1 in 2022 al domineerde met 17 zeges in 22 races, is de regerend constructeurskampioen ook in 2023 uitstekend uit de startblokken gekomen. Na drie races staat de teller alweer op drie overwinningen voor het in Milton Keynes gevestigde team. Twee daarvan staan op naam van WK-leider Max Verstappen, teamgenoot Sergio Perez bezet P2 in het kampioenschap en heeft de andere wedstrijd op zijn naam geschreven. De grote vraag is hoe het nieuwe publiek van F1, dat de sport mede door het succes van de Netflix-serie Drive to Survive is gaan volgen, op deze dominantie gaat reageren.

Stefano Domenicali, de CEO van de Formule 1, verwacht niet dat ze daar veel problemen mee hebben. Hij denkt zelfs dat de fans die de sport al langer volgen, er meer mee zitten dan de nieuwere kijkers. "Allereerst geldt als één team sneller is dan de anderen: gefeliciteerd, ze hebben het beter gedaan dan de rest", vertelt Domenicali bij een bijeenkomst van F1-investeerders als hij krijgt voorgelegd of de FIA in moet grijpen. "Het is aan de FIA als regelmaker om ervoor te zorgen dat ze controleren dat de auto aan de reglementen voldoet. Als je naar de anderen kijkt, dan zijn de verschillen tussen de overige teams heel klein. Ik geloof er heilig in dat de situatie door het budgetplafond op de best mogelijke manier gaat veranderen en betere competitie gaat opleveren."

"Wat interessant is om te zien, is dat dit geen belangrijke factor is in de nieuwe markten waar een nieuw publiek wordt aangeboord. Bij de fanatieke fans zie je dat er iets minder interesse ontstaat zodra er een dominante auto is. In nieuwe markten en voor nieuwe fans is dit niet echt belangrijk", vervolgt Domenicali. "Voor ons is het weer belangrijk, omdat we ervoor willen zorgen dat ons ecosysteem een geweldige competitie oplevert. In de markten waar wij op dit moment groeien, is deze factor echter niet zo relevant als je denkt. In zekere zin is dit heel interessant om te delen, maar het is de waarheid."

Meer spanning op komst in komende races?

Red Bull lijkt vooralsnog weinig last te hebben van de straf die het heeft gekregen voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021. Het team heeft daardoor onder meer tien procent van de beschikbare tijd in de windtunnel af moeten staan. Die reductie blijft voortduren tot oktober en dus denkt Domenicali dat de concurrentie hier nog wel van kan profiteren. "Red Bull was in de eerste drie races van 2023 zeer competitief", erkent de Italiaan. "Maar ik verwacht dat de rest gaat inlopen. We moeten wachten om het gevolg te zien van de straf die ze vorig jaar hebben gekregen met de beperkingen in de windtunnel. Het kampioenschap is nog lang en ik denk dat we voor het einde nog mooie verrassingen gaan zien."

Ook Greg Maffei, de CEO van F1-eigenaar Liberty Media, maakt zich geen zorgen. Hij heeft in de eerste fase van 2023 juist mooie strijd tussen de teams gezien. "In de historie van F1 zijn er altijd dominante teams geweest. Red Bull heeft een periode gehad, Mercedes daarna een lange periode. Maar daarachter zien we zelfs meer inhaalacties en meer strijd dan ooit", zegt Maffei. "Statistisch gezien wordt er dit jaar meer ingehaald dan voorgaande jaren. En er zit denk ik nog meer aan te komen. Er is dus spanning op de baan. En zoals Stefano terecht opmerkt, hebben we pas drie races gehad. We gaan zien hoe het jaar verder verloopt."