F1-topman verwacht gevolgen voor Red Bull door vertrek Newey

Begin 2025 vertrekt Adrian Newey na negentien Formule 1-seizoenen bij Red Bull Racing. De topontwerper is al enkele jaren niet fulltime meer bezig met de F1-bolides van het team, maar desondanks wordt zijn afscheid gezien als een aderlating. Stefano Domenicali, de CEO van de Formule 1, denkt dat Newey's afscheid bij Red Bull op termijn gevolgen kan hebben voor de prestaties op de baan. "Als zo'n sterk team interne veranderingen ondergaat, is het denk ik normaal dat de prestaties kunnen veranderen. Dat zeg ik zonder subjectieve beoordeling. Ik denk niet dat ik iets vreemds zeg door erop te wijzen dat de dominantie in zijn huidige vorm mogelijk ten einde komt", zegt Domenicali in gesprek met enkele Italiaanse media, waaronder de Italiaanse editie van Motorsport.com.

De huidige dominantie van Red Bull en Max Verstappen werd in 2022 echt afgetrapt onder de nieuwe grondeffect-reglementen. Tot op heden staat er nog altijd geen maat op de succesvolle combinatie en dat heeft her en der dan ook tot klachten geleid dat F1 minder interessant wordt. Domenicali ziet dat echter anders. "De cijfers vertellen namelijk een heel ander verhaal", legt de Italiaan uit. "Bijna iedere race op de kalender is uitverkocht, er zijn nog nooit zoveel sponsoren en toeschouwers geweest. Verder vind ik het inaccuraat om de inconsistente data wat betreft kijkcijfers te benadrukken. Dat zeg ik omdat de manier om sportevenementen te volgen tegenwoordig veranderd is, en dat geldt niet alleen voor de Formule 1 Grands Prix. Het wereldwijde publiek heeft de beschikking over andere platforms."

Niet bemoeien met Horner-affaire

Het publiek heeft dan ook op diverse manieren kunnen meekrijgen dat Newey vertrekt, wat volgt op een tumultueuze periode binnen Red Bull met onder meer een onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner. Daar is de Brit van vrijgesproken in dat onderzoek, waar verder weinig over naar buiten is gekomen. De Formule 1 heeft zich in deze kwestie afzijdig gehouden en daar had de sport ook een goede reden voor, stelt Domenicali. "Als Formule 1 laten we bedrijven - in dit geval teams - de regels en hun interne gedragscodes volgen. Daar nemen ze uiteraard de verantwoordelijkheid voor", zegt hij.

"Deze affaire heeft enkele emotionele pieken gezien, maar de Formule 1 als geheel heeft hierdoor geen negatieve gevolgen gemerkt", vervolgt de voormalig teambaas van Ferrari. "Ik hoop natuurlijk dat alles op correcte wijze wordt afgehandeld en daar hebben we ook om gevraagd, maar we kunnen ons niet bemoeien met een kwestie waar we niets van weten. Bovendien begeven we ons dan op een gebied dat niet onze verantwoordelijkheid is. Ik weet niet wat de toekomst mogelijk in petto heeft, maar ik kan zeggen dat we eventuele ontwikkelingen nauwgezet volgen."