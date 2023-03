Tijdens het eerste F1-raceweekend van 2023 liet Red Bull Racing er geen gras over groeien. De formatie maakte een sterke indruk tijdens de driedaagse wintertest en zette dat om in een volledige eerste startrij voor de GP van Bahrein. Hoewel Charles Leclerc zich in de eerste fase van de race nog tussen Max Verstappen en Sergio Perez wist te nestelen, kon de Ferrari-coureur het tempo van de Red Bulls niet volgen. Verstappen en Perez kwamen met ruime voorsprong op de rest van het veld als eerste en tweede over de finish, waarmee het team voor het eerst sinds 2011 de openingsrace van het seizoen winnend afsloot.

Het ogenschijnlijke gemak waarmee Red Bull de race naar zijn hand zette, doet vermoeden dat het vooraan in het veld wel eens een relatief saai seizoen kan worden. Zo sprak George Russell na afloop van de race al de verwachting uit dat Red Bull dit jaar alle races gaat winnen. Toch is niet iedereen zo pessimistisch gestemd over de strijd in de voorhoede. Zo hoeft een goede prestatie tijdens de openingsrace van het seizoen niet automatisch een voorbode te zijn van een dominant seizoen, stelt Stefano Domenicali. De CEO van de Formule 1 wijst voor het bewijs daarvan naar de gebeurtenissen van 2022, toen Ferrari juist sterk uit de startblokken kwam.

"De grote stap van Red Bull baart anderen zorgen, maar vanuit mijn ervaring zeg ik dat we heel voorzichtig moeten zijn", steekt Domenicali van wal bij het Italiaanse Sportmediaset. "We zagen het vorig jaar, toen Ferrari na drie races in topvorm was en veel punten voorsprong had. Iedereen zei dat het seizoen voorbij was, maar het pakte anders uit." Daar komt nog bovenop dat Red Bull dit jaar geraakt wordt door de straf die het heeft gekregen voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021. Daardoor moet het team kostbare ontwikkelingstijd in de windtunnel opgeven. "Dat gaat zeker gevolgen hebben voor het kampioenschap. De geschiedenis van F1 leert ons om voorzichtig te zijn. Iedere race is anders, de enige constante is dat Verstappen momenteel zeer moeilijk te verslaan is."

Daarmee verwijst Domenicali naar de uitstekende reeks waar Verstappen momenteel mee bezig is. De tweevoudig wereldkampioen heeft maar liefst tien van de laatste twaalf F1-races op zijn naam geschreven en werd in Bahrein ook geen moment echt bedreigd. De topman van F1 waardeert het enorm in Verstappen dat hij zichzelf is gebleven en ziet het als zijn kracht dat de Nederlander zich volledig geeft als F1-rijder. "Daarnaast is hij denk ik gegroeid in vergelijking met een paar jaar geleden. Toen was hij als coureur nog een stuk onstuimiger", aldus Domenicali. "Nu is hij een coureur die zelden fouten maakt en volledig gefocust blijft op wat hij doet."

Video: Tim Coronel hoopt dat de concurrentie aansluiting vindt bij Red Bull