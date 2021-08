Domenicali bevestigt: "Derde sprintrace vindt plaats in Brazilië"

Hoewel Brazilië al langer wordt genoemd als locatie voor de derde sprintrace in de Formule 1, was er tot nog toe geen formele bevestiging gekomen. Dat heeft vooral te maken met hoe de coronapandemie zich in het Zuid-Amerikaanse land ontwikkelt en omdat andere locaties ook interesse hebben getoond voor het houden van een sprintrace.

Maar in gesprek met investeerders van Wall Street heeft Domenicali nu bevestigd dat Interlagos gastheer wordt van de derde sprintrace. “Als we het hebben over het sprintrace-format, dan was het idee om alle belanghebbenden in de F1 iets anders te bieden. We hebben gezegd dat we dit jaar tests wilden doen. Een is al gedaan in Silverstone, een andere zal in Monza zijn. En de derde zal aan het einde van het seizoen in Brazilië zijn. Na afloop van deze test gaan we bekijken wat de volgende stap zal zijn.”

Domenicali heeft na de eerste sprintrace op Silverstone veel positieve reacties ontvangen, van coureurs, teams, media en toeschouwers. “De mensen die op vrijdag naar het circuit kwamen, waren echt helemaal ingesteld op de vrijdagse kwalificatie. Het resultaat van dat eerste evenement is heel erg positief geweest, als ik dat mag zeggen, en dat is geweldig. Het heeft veel aandacht en ook nieuwe partners opgeleverd, want dankzij dat hebben we Crypto.com binnengehaald." Dat bedrijf is sponsor geworden van de sprintraces en zal later deze maand iets meer bekendmaken over een speciale prijs voor de winnaars van de korte race op zaterdag.

De voormalig teambaas van Ferrari maakte verder duidelijk dat er geen plannen zijn om tijdens elk raceweekend sprintraces te introduceren, omdat sommige locaties niet geschikt zijn. “We gaan aan het einde van het seizoen een volledige evaluatie houden”, blikte Domenicali alvast vooruit. “We hebben natuurlijk een plan voor de toekomst. We zijn dat aan het ontwikkelen en verfijnen na de commentaren die we hebben ontvangen. We zijn er klaar voor om aan het einde van de drie sprintraces een voorstel voor te bereiden wat hopelijk een grote stap en een andere toekomst van de Formule 1 zal zijn.”