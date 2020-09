Domenicali terug in de F1: wie is de Italiaan die Carey vervangt?

De Italiaan wordt pas de derde chef in de zeventigjarige geschiedenis van de Formule 1, na voorgangers Carey en Bernie Ecclestone. Hoewel er over de aanstelling nog geen officiële mededeling is gedaan door FOM, lijkt het er op dat het slechts een kwestie van tijd is voor een en ander naar buiten wordt gebracht.

Wie is Stefano Domenicali?

Stefano Domenicali is al ruim dertig jaar werkzaam in de autosport en heeft in die jaren voor enkele van de grootste merken gewerkt. De Italiaan werd in mei 1965 geboren op steenworp afstand van het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola en besteedde een groot deel van zijn jeugd op het circuit dat jarenlang gastheer was van de Grand Prix van San Marino. Domenicali werkte tijdens zijn studie bedrijfskunde aan de Universiteit van Bologna zelfs enige tijd op het circuit en ook op Mugello dat enkele tientallen kilometers verderop ligt.

Werkte hij ooit eerder in de Formule 1?

Jazeker. Direct na het afronden van zijn studie stuurde Domenicali zijn cv naar Ferrari dat hem in 1991 in dienst nam op de financiële afdeling. Vervolgens was hij verantwoordelijk voor de sponsorrelaties en later het personeelsbeleid. In 1998 werd dertiger Domenicali sportief directeur bij de sportautoproducent uit Maranello. Hij was in die rol medeverantwoordelijk voor de zes opeenvolgende constructeurstitels van 1999 tot en met 2004 en de vijf wereldkampioenschappen van Michael Schumacher van 2000 tot en met 2004. Toen eind 2007 Jean Todt als teambaas vertrok, was Domenicali de logische opvolger. In april 2014 nam hij ontslag. Domenicali achtte zichzelf verantwoordelijk voor de malaise bij het team dat duidelijk de plank had misgeslagen bij de invoering van de nieuwe hybride V6-motoren.

Wat deed hij daarna?

Domenicali nam een sabbatical, maar in november van hetzelfde jaar werd hij aangesteld als directeur new business bij Audi. In 2016 verhuisde Domenicali van Audi naar Lamborghini, een ander merk van de VW Groep. Hij werd er CEO en hielp de Italiaanse sportautofabrikant aan recordomzetten en -verkopen. Naast zijn rol bij Lamborghini was Domenicali voorzitter van de FIA-commissie voor single seaters. In die rol was hij eindverantwoordelijk voor de nieuwe opzet van de autosportladder, van karting via F4, F3 en F2 naar de Formule 1.

Waarom koos de Formule 1 voor hem?

Laat dinsdagavond kwamen de eerste geruchten naar buiten dat Domenicali Carey zou opvolgen en dat werd later door bronnen aan Motorsport.com bevestigd. Een definitief contract is nog niet getekend, maar dat lijkt een formaliteit. Liberty Media heeft Domenicali lang op de radar gehad als potentiële leider van de Formule 1. Zijn werk bij Lamborghini toont dat hij in staat is een merk op te bouwen. Dat, gekoppeld aan zijn kennis van en contacten in de autosport maken hem de ideale kandidaat. Ook Zak Brown, Toto Wolff en Christian Horner werden genoemd als opvolger van Carey, maar deze drie teambazen zijn nog actief in de sport en dus bestonden er zorgen over conflicterende belangen. Afgesproken werd dan ook dat de nieuwe CEO van de Formule 1 iemand moest zijn die in ieder geval de laatste twee jaar niet voor een team had gewerkt.

Waarom vertrekt Carey als CEO?

Carey is 66 jaar oud en werd in 2017 aangesteld toen Liberty Media de rechten van de Formule 1 overnam van Bernie Ecclestone. Al direct was duidelijk dat de Amerikaan niet lang CEO zou blijven van de sport. Zijn voornaamste taak vanaf dag één was het uitonderhandelen van een nieuw Concorde Agreement voor de periode na 2020 en dat is inmiddels gelukt. Nu die nieuwe afspraken voor enkele jaren vastliggen is het tijd om het stokje door te geven aan Domenicali die moet gaan toezien op de verdere groei van de Formule 1. Overigens gaat Carey niet weg, hij blijft in een andere rol betrokken bij de sport.

Welke verandering brengt deze wisseling van de wacht teweeg?

De grootste verandering is dat de Formule 1 – net als in de dagen van Ecclestone – weer zal worden geleid door een echte autosportman. Hoewel Carey een indrukwekkend cv kon overleggen toen hij aan de klus begon, was de besnorde Amerikaan geen kenner van het spelletje en dat is Domenicali natuurlijk wel. Veel van de aangekondigde wijzigingen in de Formule 1 – de invoering van het budgetplafond, de reglementswijzigingen – moeten de komende paar jaar vorm krijgen. De Italiaan zal er voor moeten zorgen om een en ander handen en voeten te geven en daarnaast de verdere expansie van de Formule 1 te overzien.

Met de komst van Domenicali telt de top van de Formule 1 nu drie medewerkers van het grote Ferrari uit de periode rond de milenniumwisseling. Jean Todt is president van de FIA en Ross Brawn is autosportdirecteur van FOM. De termijn van Todt loopt echter in december 2021 af en hij heeft zelf aangegeven geen vierde termijn te ambiëren, en dat zou wel één van de voorwaarden zijn voor het aanstellen van Domenicali

Met medewerking van Luke Smith

