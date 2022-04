In de nacht van woensdag op donderdag kondigde de Formule 1 aan dat de terugkeer naar Las Vegas een feit is. Na de Amerikaanse Grand Prix en de in 2022 voor het eerst geplande Grand Prix van Miami komt er in 2023 dus een derde race bij in de Verenigde Staten. Het is tekenend voor de enorme groei van de populariteit van de sport aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, maar tegelijkertijd valt de Amerikaanse inbreng in F1 tegen.

Natuurlijk is er met Haas F1 Team een Amerikaanse renstal actief, maar een Amerikaanse coureur is er momenteel niet. Het is volgens topman Stefano Domanicali belangrijk dat er een rijder uit de VS in de F1 terecht komt, want de coureurs zijn uiteindelijk het uithangbord van de sport. Tegelijkertijd moet die coureur in zijn ogen wel op basis van zijn of haar kwaliteiten in de Formule 1 geraken.

“Het is belangrijk, want natuurlijk maken mensen het verschil. Zij zijn de protagonisten met wie iedereen zich verbonden voelt en hun gezichten gelden altijd als referentie. Maar het moet wel echt zijn”, legt Domenicali uit. “Diegene moet snel zijn, anders komt het terug als een boemerang. Daarom werken we ook met de Amerikaanse federatie om daarin te investeren. Het is absoluut iets wat niet gemakkelijk te bereiken is. Het gaat tijd kosten, maar we leggen er wel focus op. Het gaat absoluut een groot effect hebben. Daarom werken we samen en respecteren wij de rollen, maar voor een organisator of promotor die zijn zaak in de Verenigde Staten wil ontwikkelen, kan een Amerikaanse man of vrouw heel belangrijk zijn vanuit commercieel oogpunt.”

Meer races in VS als katalysator voor Amerikaanse coureurs?

Met Phil Hill en Mario Andretti kent de Formule 1 twee Amerikaanse wereldkampioenen, maar de laatste jaren is er maar weinig inbreng geweest. Alexander Rossi was in 2015 de laatste met vijf optredens voor Manor, in 2006 en 2007 was Scott Speed zijn voorganger bij Toro Rosso. Beide coureurs bleven puntloos. Qua teams is Haas weer op de weg terug, terwijl ook Andretti Autosport interesse heeft om als renstal toe te treden. Zij waren eind 2021 dicht bij de overname van Sauber – de renstal achter Alfa Romeo – en maakten eerder dit jaar duidelijk als elfde team te willen toetreden.

Dat plan lijkt her en der op weerstand te stuiten en dus blijft het voorlopig bij Haas als Amerikaanse inbreng. Wel maakte McLaren recent bekend dat IndyCar-talent Colton Herta een testprogramma gaat afwerken in de McLaren F1-bolide van vorig jaar. Hij wordt getipt als Amerikaanse coureur die de overstap zou kunnen wagen en de grotere aanwezigheid van F1 in de Verenigde Staten kan voor een stroomversnelling zorgen, stelt Liberty Media-topman Greg Maffei. “Ik wil opmerken dat we een Amerikaans team hebben, we hebben Haas. Met een evenement als dit in Las Vegas en alle andere dingen die we doen in de VS, wordt het steeds waarschijnlijker dat we snel een Amerikaanse coureur hebben.”