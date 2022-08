Domenicali biedt afzwaaiende Vettel rol in F1-organisatie aan

De silly season van de Formule 1 draait inmiddels op volle toeren. Aston Martin verzekerde zich van de diensten van Fernando Alonso, die bij Alpine opgevolgd moet worden door Oscar Piastri - al ontkent de coureur in kwestie dat dit gaat gebeuren. Het gebeuren werd allemaal in gang gezet door Sebastian Vettel, die vorige week onverwachts aankondigde dat hij Aston Martin en de Formule 1 eind 2022 gaat verlaten. Met Vettel vertrekt een van de meest uitgesproken coureurs van de grid, iemand die zich altijd uit durfde te spreken over dingen die hem en andere coureurs niet bevielen.

Vettels aankondiging kwam voor velen als een verrassing en dat was ook het geval voor Stefano Domenicali, de CEO van de Formule 1. De voormalig teambaas van Ferrari heeft na de bekendmaking een gesprek gevoerd met de viervoudig wereldkampioen, waarin hij hem een rol binnen de Formule 1-organisatie heeft aangeboden. "We hebben onder andere gesproken over zijn besluit en de toekomst. Sebastian zal altijd verbonden blijven aan aan de Formule 1 en natuurlijk willen we graag dat die connectie in de toekomst duidelijk aanwezig blijft", zegt Domenicali tegen Sport Bild. "Als hij interesse heeft om onderdeel van ons systeem te worden en onze aanpakken bij elkaar passen, dan zou ik hem hier natuurlijk graag verwelkomen. Maar we weten ook dat hij na dit seizoen tijd wil om alles op een rijtje te zetten en van de tijd met zijn gezin wil genieten."

Duidelijkheid over welke rol Vettel binnen de Formule 1 moet krijgen, geeft Domenicali niet. Aangezien de 35-jarige Duitser zich de afgelopen periode steeds vaker hard heeft gemaakt voor sociale kwesties, klimaatverandering en duurzaamheid, denkt Sport Bild dat een rol in die hoek voor de hand ligt.