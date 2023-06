De laatste jaren is de Formule 1-kalender verder gegroeid. Na het recordaantal van 22 races in 2021 en 2022 stevende de koningsklasse eropaf om in 2023 maar liefst 24 Grands Prix te organiseren. Dat is tevens het maximale aantal races dat de sport mag organiseren onder de huidige commerciële afspraken. Uiteindelijk worden er in 2023 hoogstwaarschijnlijk weer 22 races afgewerkt, nadat de Grands Prix van China en Emilia-Romagna werden afgelast. Volgend jaar staan die races echter weer op de F1-kalender, die dan waarschijnlijk weer uit 24 races zal bestaan. Er waren echter geluiden dat F1 zou overwegen om het aantal races in de toekomst nog verder te laten groeien, wat tot zorgen leidde over het welzijn van de mensen die in de sport werken.

Plannen om nog meer races op de kalender te zetten, zijn er volgens F1 CEO Stefano Domenicali echter niet. "We willen volgend jaar 24 races organiseren en ik denk dat 24 het juiste aantal is", vertelt hij in de F1-podcast Beyond The Grid. "Dit is het aantal dat binnen de markt nodig is. Ik zou zeggen dat het de juiste balans is tussen deze factor, de complexiteit van de logistiek en de mensen die in de sport werken. Dit is het juiste aantal en we moeten erop mikken dat we dit voor een lange tijd stabiel kunnen houden."

De populariteit van de Formule 1 is de afgelopen jaren behoorlijk gestegen, waardoor de strijd om een plekje op de kalender groter is dan ooit. Zo probeert Madrid met een stratencircuit de Grand Prix van Spanje weg te lokken uit Barcelona. "Het klopt dat Madrid een race wil, maar er is nog geen besluit genomen", zegt Domenicali over de interesse. "Het is nog een geweldig teken over de gezondheid van F1. In de komende maanden vinden technische en commerciële gesprekken plaats. We nemen het beste besluit in het belang van de Formule 1, maar we moeten beseffen dat we nog een contract hebben met Barcelona. We zijn heel blij met hoe Barcelona omgaat met de toekomst, want dit alles helpt ze om te reageren en om te werken aan verbeteringen die op alle niveaus nodig zijn."

Roulatiesysteem voor Europese races als de toekomst

Daarnaast wordt ook gesproken over het rouleren van Europese races. Dat is een optie die van organisatoren in Nederland en België niet de voorkeur krijgt, maar die voor de lange termijn wel als optie op tafel ligt. "In Europa verwacht ik races te zien waarbij het roulatieprincipe toegepast kan worden. Met sommige races wordt daar al over gesproken en dit is iets wat we in de komende twee jaar formeel gaan verduidelijken", aldus Domenicali, die ziet dat de grotere interesse in plekjes op de F1-kalender leidt tot verbeteringen aan de infrastructuur van diverse circuits. De renovatie van Spa-Francorchamps ziet hij daar als een mooi voorbeeld van.

"Historische races zullen altijd onderdeel zijn van de kalender, maar sommigen van hen moeten erkennen dat zij veranderingen moeten doorvoeren aan de infrastructuur", vervolgt Domenicali. "Er komen steeds meer fans met verschillende behoeften. Als je ze niet geeft wat ze verdienen, dan is het toch niet historisch meer? Twee jaar geleden waren er discussies dat België van de kalender zou verdwijnen. Het antwoord was dat België op de kalender staat, maar ook dat zij goed hebben gereageerd. Ze hebben geïnvesteerd in de infrastructuur die gerelateerd is aan de beste ervaring die wij aan de fans willen geven."