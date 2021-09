Domenicali: Zandvoort is de maatstaf voor de toekomst van de Formule 1

In een exclusief gesprek met Motorsport.com na afloop van de Dutch Grand Prix benadrukte Stefano Domenicali dat de Grand Prix vooral zo goed was verlopen door de passie en het enthousiasme van de Nederlandse fans, die hun held Max Verstappen naar de pole-position en de race-overwinning hadden zien rijden. Het past volledig in de filosofie die de Formule 1 heeft omarmt om de coureurs als helden op de voorgrond te zetten. “We zijn zeker blij, want dit was het bewijs dat wanneer je de visie hebt om te werken met de juiste promotors, je een evenement kunt creëren dat uniek is”, aldus de Italiaan na de race van zondag. “Natuurlijk kun je zeggen dat de impact van Max hier erg groot is. We hebben aan het begin van dit jaar gezegd dat de coureurs onze ziel vormen en die persoonlijkheden van coureurs hebben gecreëerd wat we hier zien. Het was geweldig en goed om te zien hoe de Formule 1 er [in de toekomst] uit zou kunnen zien.”

Het enthousiasme dat de Verstappen-fans mee naar het circuit namen is vergelijkbaar met de fanscharen die onder meer Fernando Alonso in Spanje, Sergio Perez in Mexico en Lewis Hamilton in Groot-Brittannië op de been brachten. Domenicali gelooft dat dit ook in andere landen mogelijk kan zijn. “Natuurlijk, je zou kunnen zeggen, wat als we een grote Amerikaanse coureur zouden hebben? Misschien in de toekomst. Waarom niet? Dit [de Formule 1] is een platform waar de energie door mensen wordt opgewekt. Als je de juiste keuzes maakt en als je samenwerkt, dan kunnen we iets spectaculairs doen.”

Domenicali voegde eraan toe dat de race in Zandvoort een voorbeeld moet zijn voor andere raceorganisatoren. “Ik denk dat dit een les is voor wat we kunnen doen. De organisator van de race in Miami was hier en ik denk dat het heel belangrijk is om te laten zien wat we doen. De les is dat hoe meer betrokkenheid we van het publiek kunnen krijgen, hoe beter het evenement zal zijn.”