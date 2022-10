Max Verstappen kreeg tijdens de Grand Prix van Japan zijn tweede kans om de Formule 1-wereldtitel van 2022 veilig te stellen. Hij moest daarvoor acht punten uitlopen op naaste achtervolger Charles Leclerc en zes punten meer scoren dan teamgenoot Sergio Perez. Aanvankelijk leek dat niet te lukken, want velen leefden in de veronderstelling dat er geen volledige punten uitgekeerd zouden worden voor de ingekorte race. Dat gebeurde uiteindelijk wel en doordat Leclerc na de finish een tijdstraf kreeg en terugviel naar P3, werd Verstappen plotseling tot uitgeroepen tot wereldkampioen - tot verbazing van de Nederlander zelf.

Het is Verstappens tweede wereldtitel in de Formule 1 en ook zijn tweede op rij, nadat hij vorig jaar tot de laatste race streed met Lewis Hamilton. Nu heeft hij de coureur van Red Bull Racing het pleit vier races voor het einde al beslecht, nadat hij een reeks uitstekende prestaties neerzette. Stefano Domenicali is onder de indruk van de verrichtingen van Verstappen in 2022, zo laat hij blijken in zijn felicitaties voor Verstappen op Twitter. "Mijn felicitaties zijn voor Max Verstappen en Red Bull Racing voor het veiligstellen van het wereldkampioenschap voor coureurs van 2022. Max heeft het hele seizoen ongelofelijk goed gereden en bleef foutloos. Hij heeft de wereld nogmaals laten zien wat voor een geweldig talent hij is", zegt de CEO van de Formule 1.

Hoewel de strijd om de wereldtitel van 2022 er dus op zit met nog vier races voor de boeg, ligt de strijd om de posities twee en drie in het klassement nog helemaal open. Momenteel bezetten Perez en Leclerc die plaatsen, maar Carlos Sainz en Mercedes-rijders George Russell en Hamilton maken ook nog kans op een plekje in de top-drie. Domenicali verwacht dat de strijd om deze posities voor de nodige spanning gaat zorgen in het restant van het seizoen. "Charles, Sergio, George, Lewis en Carlos zullen tot het eind van het seizoen strijden om een plek in de top-drie en we kijken allemaal enorm uit naar de aankomende races."

De F1-update stond natuurlijk in het teken van de wereldtitel van Verstappen