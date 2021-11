F1-stats Qatar 2021 - Alonso als 27e veertiger op het podium

Na iedere Grand Prix van het seizoen 2021 zet Motorsport.com de mooiste en opvallendste statistieken van de race op een rij. Dit zijn de feiten en cijfers na de twintigste ronde van de lopende jaargang, de Grand Prix van Qatar.

Het evenement en de deelnemers

>>> Dit was de eerste editie van de Grand Prix van Qatar en de vijftigste verschillende GP in de historie van de Formule 1. Het Losail International Circuit was ook voor het eerst gastheer van een F1-race en werd daarmee het 75e circuit dat de sport heeft ontvangen sinds 1950.

>>> Qatar is de derde staat op het Arabisch schiereiland dat een F1-race organiseert, na Bahrein (sinds 2004) en de Verenigde Arabische Emiraten (sinds 2009). Over twee weken volgt met Saudi-Arabië de vierde. Deze vier races in een relatief klein geografisch gebied staan allemaal op de 2021-kalender en vanaf 2023 gaat dat weer gebeuren, nadat Qatar volgend jaar een keer overslaat.

>>> Kimi Raikkonen heeft het record voor meeste Grand Prix-starts aangescherpt tot 348 races. Daarmee blijft hij Fernando Alonso (332) en Rubens Barrichello (323) voor.

>>> McLaren verscheen in Qatar voor de 900ste keer aan de start van een Grand Prix. De eerste race was de GP van Monaco in 1966, toen oprichter Bruce McLaren als enige deelnam. McLaren is het tweede team dat deze mijlpaal bereikt. Ferrari reed tijdens de Belgische GP van 2015 haar 900e F1-race.

De kwalificatie

>>> Lewis Hamilton pakte de 102e pole-position van zijn carrière, een verbetering van zijn eigen record. Het was pas zijn derde pole in de laatste 16 races en zijn eerste sinds Hongarije.

>>> Qatar is de 29e verschillende Grand Prix en Losail is het 31e verschillende circuit waar Hamilton pole-position pakte. Dit zijn allebei records.

>>> Mercedes stond voor de 134e keer op pole-position als constructeur en voor de 218e keer als motorfabrikant.

>>> Pierre Gasly mocht in Qatar voor het eerst vanaf de eerste startrij vertrekken. Hij is de 156e coureur die dat mocht en de eerste Fransman sinds Romain Grosjean bij de GP van Hongarije in 2012. Voor Lewis Hamilton was het de 171e keer dat hij op de eerste rij stond.

>>> De laatste keer dat Fernando Alonso als derde aan een race mocht beginnen, was de Braziliaanse GP van 2013.

>>> Sebastian Vettel slaagde er voor het eerst sinds België in om Q3 te halen.

De race

>>> Lewis Hamilton won zijn 102e Formule 1-race, een verbetering van zijn eigen record.

>>> Hamilton staat in 2021 op zeven zeges. Het is de achtste keer dat hij minimaal zeven races in één seizoen heeft gewonnen, waarmee hij nu alleen recordhouder is. Michael Schumacher volgt met zeven seizoenen met zeven zeges.

>>> Hamilton won zijn 30e verschillende Grand Prix (inclusief zeven van de negen nieuwe races sinds 2020) en ook op het 30e verschillende circuit (inclusief vier nieuwe circuits sinds 2020). Dit zijn records. Michael Schumacher staat het dichtste bij de Brit met respectievelijk 22 en 23.

>>> Hamilton reed voor de 23e keer in zijn carrière alle ronden van een Grand Prix aan de leiding, een verbetering van zijn record. Dit is pas de eerste keer van 2021, terwijl Verstappen daar dit jaar al vier keer in slaagde.

>>> Hamilton heeft nu in 175 races aan de leiding gelegen (een record), ofwel een percentage van 61,19 procent van al zijn races. Alleen Juan Manuel Fangio (74,51 procent) en Alberto Ascari (65,63 procent) doen dat beter.

>>> Dit is zege 123 voor Mercedes als constructeur en nummer 210 als motorfabrikant.

>>> Hamilton en Bottas zijn nu de meest succesvolle teamgenoten in de geschiedenis van de F1 met 59 zeges sinds begin 2017. Michael Schumacher en Rubens Barrichello wonnen tussen 2000 en 2005 samen 58 races. Bij beide duo’s is de verdeling erg ongelijk: Hamilton en Schumacher pakten 49 zeges, Bottas en Barrichello respectievelijk tien en negen.

>>> Het was podium 180 voor Hamilton, een verbetering van zijn record. Max Verstappen pakte zijn 58e podiumplek, voor Fernando Alonso zijn 98e.

>>> Fernando Alonso stond voor het eerst sinds de GP van Hongarije in 2014 op het podium. Het gat van 7 jaar, 3 maanden en 25 dagen is de tweede langste periode tussen twee podiumplaatsen van een coureur. Alex Wurz heeft het record met 7 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Fernando Alonso (Ferrari) au GP de Hongrie 2014

>>> Max Verstappen pakte zijn zestiende podium van het jaar. Het record staat op 17 voor Michael Schumacher (17 uit 17 in 2002), Sebastian Vettel (17 uit 19 in 2011) en Lewis Hamilton (17 uit 19 in 2014, 17 uit 21 in 2016, 2018 en 2019).

>>> Er hebben nu 13 coureurs op het podium gestaan in 2021. Dat is even veel als in 2005, 2009, 2012 en 2020, maar minder dan in 2008 (14), 1997 (15) en in het bijzonder 1982 (18).

>>> Max Verstappen reed zijn 15e snelste raceronde, waarmee hij Jackie Stewart, Clay Regazzoni en Felipe Massa evenaart.

>>> McLaren scoorde in de laatste drie Grands Prix slechts vier punten, de slechtste reeks van het team sinds het F1-seizoen 2018.

>>> Carlos Sainz eindigde voor de 27e opeenvolgende keer in de punten, de zevende beste reeks ooit in de Formule 1.

>>> Met de zeventiende uitvalbeurt van zijn Formule 1-carrière heeft Valtteri Bottas niet langer het laagste uitvalpercentage. Hij staat nu op 9,66 procent (17 uit 176), waardoor Lewis Hamilton (27 uit 286, ofwel 9,44 procent) hem nu net voorblijft.