Stats: Wie zou zich na tien races tot F1-kampioen hebben gekroond?

De wereld gaat nog altijd voor een groot deel gebukt onder het coronavirus. De Franse Grand Prix is de eerste van alle races die nog niet zijn uitgesteld, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat de Formule 1 eind juni in gang schiet op Paul Ricard. Een start in juli, wellicht in Oostenrijk, lijkt aannemelijker. De circuiteigenaren in Spielberg hebben zelfs al aangegeven meer dan één Grand Prix te willen organiseren.

Met dat soort creatieve oplossingen hoopt de koningsklasse alsnog tussen de vijftien en achttien races te organiseren. Sportief F1-directeur Ross Brawn mikt zelfs op negentien krachtmetingen in dit kalenderjaar. Best mogelijk aldus Jean Todt, die stelt dat men 'zeker drie Grands Prix per maand' kan organiseren. Het geeft vooral aan hoe hoog de financiële nood is om te gaan rijden.

Desondanks lijken al die voorspellingen tamelijk optimistisch. Om enigszins aan de bescheiden kant te blijven, gaan we in de onderstaande tabellen uit van 'slechts' tien races. En dan meer specifiek een blik terug in de tijd. De stand is voor ieder jaar opgemaakt op basis van de eerste tien races van het seizoen. Dit is natuurlijk een zeer vertekende keuze, maar aangezien niemand de 2020-kalender kent, geldt dat voor ieder gekozen begin- en eindpunt. Het is dan ook vooral als ludiek voorbeeld om aan te geven dat een seizoen van slechts tien races een andere uitkomst kan hebben dan een strijd van de lange adem.

2014: Niet Hamilton, maar Rosberg als eerste 'hybride' F1-kampioen

Photo by: Sutton Images

Om dat laatste te illustreren hoeven we alleen maar even naar het eerste jaar van het zogenaamde hybride tijdperk te kijken. Dat seizoen staat in het geheugen van velen gegrift als een dominant jaar van Hamilton. Maar de cijfers laten meteen zien dat dit een selectief beeld is: Hamilton was enkel in de tweede seizoenshelft onhoudbaar. Dat er in Abu Dhabi dubbele punten werden uitgedeeld, hielp ook een handje.

Na de eerste tien races had namelijk niet Hamilton, maar juist Rosberg de leiding in handen. De Duitser zegevierde viermaal, één keer minder dan zijn Britse jeugdvriend en teamgenoot. Daar staat tegenover dat Rosberg ook een DNF minder liet noteren. Het leidde ertoe dat de Duitser na tien races op een voorsprong van veertien punten kon rekenen. Een latere DNF van Hamilton in Spa gaf Rosberg helemaal de controle over het rijderskampioenschap. Maar ja, dat was wel even buiten een ongelooflijk sterke reeks van Hamilton aan het eind van 2014 gerekend...

Coureur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT Coureur 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TOT Rosberg 25 18 18 18 18 25 18 25 0 25 190 Hamilton 15 0 25 25 25 25 25 18 50 384 Hamilton 0 25 25 25 25 18 0 18 25 15 176 Rosberg 12 18 18 0 18 18 18 25 0 317 Ricciardo 0 0 12 12 15 15 25 4 15 8 106 Ricciardo 25 25 10 15 12 6 15 0 24 238

2015: Hamilton leidt van start tot finish

Photo by: Sutton Images

Waar we gedurende 2014 een wisseling van de wacht zagen, was daar een jaar later geen sprake van. Hamilton vatte de koe meteen bij de horens met vier zeges uit de eerste vijf races. Op zaterdag was de overmacht nog groter. In de eerste tien raceweekenden veroverde Hamilton maar liefst negen pole-positions. Er was geen kruid tegen gewassen. Met stabiele podiumfinishes bleef Rosberg wel in de buurt, maar niet meer dan dat. Pas toen Hamilton zijn derde wereldtitel binnen had, begon Rosberg structureel te winnen. Het zou een veeg teken blijken voor het volgende jaar.

Coureur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT Coureur 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TOT Hamilton 25 18 25 25 18 15 25 18 25 8 202 Hamilton 25 25 0 25 25 25 18 18 18 381 Rosberg 18 15 18 15 25 25 18 25 18 4 181 Rosberg 18 0 12 18 0 18 25 25 25 322 Vettel 15 25 15 10 15 18 10 12 15 25 160 Vettel 0 18 25 15 18 15 0 15 12 278

2016: Rosberg troeft Hamilton nipt af in moddergevecht

Photo by: Sutton Images

Rosberg zette zijn stijgende lijn namelijk voort met vier opeenvolgende zeges. Hij schoot als een komeet uit de startblokken. En dat terwijl Hamilton het jaar 2016 povertjes begon. Het zou hem in combinatie met een nulscore in Maleisië uiteindelijk de wereldtitel kosten. Opmerkelijk is trouwens dat in de overlevering de tweede seizoenshelft van Hamilton als ijzersterk wordt ingeschat. Aan het eind van 2106 won de Brit immers alles en nam Rosberg genoegen met tweede plaatsen. Maar het is in dat opzicht opvallend om te zien dat Hamiltons achterstand na tien races kleiner was dan na 21 raceweekenden.

Verder valt in de onderstaande tabel het enorme verschil ten opzichte van de eerste niet-Mercedes rijder op. Waar Vettel in het voorgaande jaar nog redelijk gelijke tred kon houden, zat er nu een groot gapend gat achter de Zilverpijlen. Tot slot valt de dubbele nulscore van Mercedes tijdens de zesde race op. Veel Nederlanders zullen zich die bijzondere dag in mei nog wel herinneren. Een jong ventje met een Red Bull-petje op schreef toen immers F1-geschiedenis.

Coureur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT Coureur 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TOT Rosberg 25 25 25 25 0 6 10 25 12 15 168 Rosberg 18 12 25 25 25 15 25 18 18 18 18 385 Hamilton 18 15 6 18 0 25 25 10 25 25 167 Hamilton 25 25 15 18 15 0 15 25 25 25 25 380 Raikkonen 0 18 10 15 18 0 8 12 15 10 106 Ricciardo 15 18 18 10 18 25 8 15 15 4 10 256

2017: Ferrari rukt op, Vettel verrassend kampioen

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Enkele dagen na de seizoensafsluiter van 2016 kondigde Rosberg zijn F1-pensioen aan. Het maakte een eind aan de loopgravenoorlog binnen Mercedes en bombardeerde Hamilton tot enige en dus onbetwiste kopman. De tegenstand kwam in 2017 niet meer zozeer uit het eigen team, maar des te meer van Ferrari. De Scuderia had een behoorlijke inhaalslag gemaakt met de SF70-H en kwam ijzersterk uit de startblokken.

Vettel won drie van de eerste tien races en finishte slechts eenmaal buiten de top-vier. In een format van tien races zou dat hem de wereldtitel hebben opgeleverd, met één puntje voorsprong op Hamilton. Van de tifosi hadden ze op dat moment best mogen afvlaggen. Daarna ging het immers rap bergafwaarts, met een DNF in zowel Singapore als Japan.

Coureur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT Coureur 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOT Vettel 25 18 25 18 18 25 12 12 18 6 177 Hamilton 12 25 25 25 18 25 25 2 12 18 408 Hamilton 18 25 18 12 25 6 25 10 12 25 176 Vettel 25 18 15 0 12 0 18 12 25 15 320 Bottas 15 8 15 25 0 12 18 18 25 18 154 Bottas 15 15 0 18 10 12 10 25 15 15 251

2018: Vettel schenkt Ferrari een nieuwe wereldtitel

Sebastian Vettel, Ferrari SF71H Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Het seizoen 2018 is in bepaald opzicht een kopie van het voorgaande te noemen. Weer kwam Ferrari goed uit de startblokken, ditmaal luisterde het strijdwapen naar de naam SF71-H. In handen van Vettel was het weer een gevreesde bolide, met vier zeges in de eerste tien wedstrijden. De laatste zege daarvan werd overigens binnengehaald in Silverstone. Juist, in het hol van leeuw: Hamilton-land. Vettel deelde er ook meteen een mentale tik mee uit en leek aardig hard op weg naar de wereldtitel. Maar niet veel later kwam het geheel als een boomerang terug. Het omslagpunt lag in Hockenheim. Om precies te zijn in de Sachskurve. The rest is history, Hamilton flikte het weer.

Coureur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT Coureur 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TOT Vettel 25 25 4 12 12 18 25 10 15 25 171 Hamilton 25 25 18 25 25 25 25 15 12 25 25 408 Hamilton 18 15 12 25 25 15 10 25 0 18 163 Vettel 0 18 25 12 15 15 8 12 18 8 18 320 Raikkonen 15 0 15 18 0 12 8 15 18 15 116 Raikkonen 15 15 0 18 10 12 10 25 15 15 0 251

2019: Hamilton dicteert, Verstappen maximaliseert

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

In 2019 was het speelkwartiertje van Ferrari voorbij. Geen bliksemstart ditmaal. Een interne strijd tussen Vettel en de nieuwe kroonprins Charles Leclerc hield de gemoederen bezig. Mercedes ging intussen stoïcijns door en had - na vakkundig verstoppertje spelen in Barcelona - een extra stap gezet. Het gat met de concurrentie was daardoor weer groter geworden.

Bij de concurrentie verdient Max Verstappen aandacht. De Nederlander begon in 2017 en 2018 ronduit pover, om zich in de tweede seizoenshelft - gewapend met een betere auto - terug te vechten. Maar na Canada 2018 leek er structureel een knop te zijn omgegaan. Verstappen koos iets vaker eieren voor zijn geld en maximaliseerde zo. Het leverde hem een derde plek in het WK van 2019 op. In het format van tien races en ook na het volledige F1-seizoen. Eén ding is wel alvast zeker: hoeveel races we in 2020 ook kunnen afwerken, Verstappen wil dit jaar meer dan die derde stek. P3 is niet meer goed genoeg voor de Limburger.