Stats: De F1 safety cars van Mercedes en Aston Martin vergeleken

Aston Martin en Mercedes leveren dit Formule 1-seizoen opnieuw om en om de safety car voor de Grands Prix. Voor de fans thuis maakt het weinig verschil: de meest ingrijpende wijziging is dat de ene keer een groene en dan weer een rode safety car het veld aanvoert. Voor de F1-coureurs achter de neutralisatiewagen is het een ander verhaal.

Tijdens de Grand Prix van Australië werd het verschil tussen beide wagens goed duidelijk. Diverse coureurs klaagden over de snelheid van de Aston Martin Vantage die voor het veld uit reed. Max Verstappen liet zich in duidelijke bewoordingen uit: "Er was heel weinig grip. De safety car reed zo langzaam, het leek wel een schildpad. Ongelooflijk.” Ook Charles Leclerc en George Russell lieten zich negatief uit over de safety car. Veel rijders hadden door de lage snelheid moeite om de banden op temperatuur te houden. De Aston Martin zou zo’n vijf seconden per ronde langzamer zijn dan de versie van Mercedes.

De FIA reageerde daags na het raceweekend op de ophef door te stellen dat het niet draait om de snelheid van de safety car, maar om de veiligheid van de coureurs, officials, marshals en fans. De internationale automobielfederatie liet weten tevreden te zijn over de snelheid van de Aston Martin en lijkt niet van plan om maatregelen te nemen, ondanks de frustratie van diverse coureurs.

Zijn de verschillen tussen de safety cars van Mercedes en Aston Martin echt zo groot? Motorsport.com zocht het uit.

Mercedes GT Black Series F1 safety car

Mercedes heeft voor dit jaar een gloednieuwe safety car en medical car geïntroduceerd: de meest krachtige uit de historie van de sport. De Mercedes-AMG GT Black Series safety car komt in grote lijnen overeen met het circuitmodel van de straatauto. Vanuit praktisch oogpunt zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd, zoals de zwaailichten (om aerodynamische redenen geïntegreerd in de auto in plaats van bovenop de auto), onboard-camera’s en een bekerhouder.

Foto's: De Mercedes safety car in beeld

Detail, Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medische auto 1 / 48 Foto door: Daimler AG Detail, Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medische auto 2 / 48 Foto door: Daimler AG Detail, Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medische auto 3 / 48 Foto door: Daimler AG Detail, Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medische auto 4 / 48 Foto door: Daimler AG Detail, Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medische auto 5 / 48 Foto door: Daimler AG Detail, Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medische auto 6 / 48 Foto door: Daimler AG Detail, Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car 7 / 48 Foto door: Daimler AG Detail, Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car 8 / 48 Foto door: Daimler AG Detail, Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car 9 / 48 Foto door: Daimler AG Detail, Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car 10 / 48 Foto door: Daimler AG Detail, Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car 11 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medische auto 12 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medische auto 13 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medische auto 14 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medische auto 15 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medische auto 16 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medische auto 17 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medische auto 18 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medische auto 19 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medische auto 20 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medische auto 21 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car 22 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car 23 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car 24 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car 25 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car 26 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car 27 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car 28 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car 29 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car 30 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car 31 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car 32 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car 33 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car 34 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car 35 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car 36 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car met Bernd Mayländer 37 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medical Car 38 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medical Car 39 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medical Car 40 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medical Car 41 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medical Car 42 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medical Car 43 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medical Car 44 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medical Car 45 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medical Car 46 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medical Car 47 / 48 Foto door: Daimler AG Mercedes-AMG GT Black Series F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medical Car met Bernd Mayländer 48 / 48 Foto door: Daimler AG

Op technisch vlak komt de safety car vrijwel overeen met de raceversie. Hij wordt aangedreven door een 4.0 liter V8 twin-turbo en de aerodynamica, het gewicht en het zwaartepunt zijn speciaal toegespitst voor gebruik op het circuit in plaats van de openbare weg. De auto beschikt over 537kW (730pk), met actieve aerodynamica waarmee het profiel van de front splitter en achtervleugel aangepast kunnen worden om luchtweerstand op de rechte stukken te verminderen en in de bochten meer downforce te genereren. De circuitversie accelereert in 3,2 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur en heeft een topsnelheid van 325 km/h. Naar schatting produceert de wagen 249 kilogram downforce bij een gangetje van 200 kilometer per uur, wat bij 250 km/h stijgt tot 400 kilogram.

F1 safety car-bestuurder Bernd Maylander kan zijn lol niet op: “Ik ben simpelweg overdonderd hoe dicht dit in de buurt komt van een volbloed raceauto. Het is echt een enorme stap ten opzichte van de GT R van vorig jaar. En die zat al op een extreem hoog niveau.”

Aston Martin Vantage F1 safety car

De Aston Martin Vantage safety car op technisch vlak een upgrade van de straatversie, maar is in dit geval speciaal aangepast voor de Formule 1. De 4-liter V8 levert 535PS (528pk) op, 25PS meer dan de basisversie van de straatauto. De acceleratie van 0 tot 100 kilometer per uur gebeurt in 3,5 seconden. Met een extra front spiller en aangepaste neus creëert de Vantage 155,6 kilogram downforce bij een snelheid van 200 kilometer per uur, 60 kilogram meer dan de productieauto bij eenzelfde snelheid. De safety car beschikt ook over een verbeterde ophanging, stuurinrichting en dempers. Daarnaast zijn veranderingen doorgevoerd om de stijfheid aan de voorzijde te verbeteren. Het lichtenpaneel zit traditioneel bovenop de auto.

Vergelijking F1 safety cars Mercedes en Aston Martin

Specificatie Mercedes-AMG GT Black Series Aston Martin Vantage Motor 4-liter twin turbo V8 4-liter turbo V8 PK 730pk 528pk Max Torque 800nM 685nM Acceleratie (0-100 km/h) 3,2 seconden 3,5 seconden Topsnelheid 325 km/h 313 km/h Gewicht (DIN) 1.520 kilogram 1.570 kilogram Downforce bij 200 km/h 249 kilogram 155,6 kilogram F1 medical cars De medical cars van Mercedes en Aston Martin zijn ook verre van langzaam. De Mercedes GT 63 S 4MATIC+, met een 4.0-liter V8 twin turbo die goed is voor 470 KW (639pk) accelereert van 0 naar 100 kilometer per uur in 3,2 seconden. De topsnelheid ligt op 315 km/h. De Aston Martin DBX Medical Car heeft een output van 550PS (542pk) en schiet in 4,5 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 291 km/h.

Aston Martin DBX medical car Photo by: Aston Martin Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medische auto Photo by: Daimler AG