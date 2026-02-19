Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Max Verstappen tevreden na productieve voorlaatste F1-testdag in Bahrein

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Max Verstappen tevreden na productieve voorlaatste F1-testdag in Bahrein

Iconische safety car van Grand Prix Abu Dhabi 2021 te koop

Formule 1
Formule 1
Iconische safety car van Grand Prix Abu Dhabi 2021 te koop

De tweede dag van de tweede F1-testweek in Bahrein in cijfers

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
De tweede dag van de tweede F1-testweek in Bahrein in cijfers

Negen verhalen die het Formule 1-seizoen 2026 gaan kleuren

Formule 1
Formule 1
Negen verhalen die het Formule 1-seizoen 2026 gaan kleuren

Antonelli zet nieuwe richttijd neer tijdens F1-test Bahrein, Verstappen productief

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Antonelli zet nieuwe richttijd neer tijdens F1-test Bahrein, Verstappen productief

Vier Nederlanders op voorlopige deelnemerslijst 24 uur van Le Mans

WEC
WEC
Vier Nederlanders op voorlopige deelnemerslijst 24 uur van Le Mans

Vettel tipt Russell en Mercedes voor Formule 1-titels 2026

Formule 1
Formule 1
Vettel tipt Russell en Mercedes voor Formule 1-titels 2026

Speel ook dit jaar GRATIS mee met Scorito GP via Motorsport.com

Formule 1
Formule 1
Speel ook dit jaar GRATIS mee met Scorito GP via Motorsport.com
Statistieken
Formule 1 Wintertest Bahrein II

De tweede dag van de tweede F1-testweek in Bahrein in cijfers

Andrea Kimi Antonelli zette een nieuwe richttijd neer, terwijl Max Verstappen en Oscar Piastri een racesimulatie afwerkten in Bahrein. Dit zijn de belangrijkste statistieken van de tweede testdag van deze week.

Erwin Jaeggi Fabien Gaillard
Gepubliceerd:
Oscar Piastri, McLaren

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lewis Hamilton, Ferrari

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Max Verstappen, Red Bull Racing

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Oliver Bearman, Haas F1 Team

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Adrian Newey, Aston Martin Racing

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
George Russell, Mercedes

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lewis Hamilton, Ferrari

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Liam Lawson, Racing Bulls

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lewis Hamilton, Ferrari

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Alexander Albon, Williams

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Max Verstappen, Red Bull Racing

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Charles Leclerc, Ferrari, Lance Stroll, Aston Martin Racing, Pierre Gasly, Alpine

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Max Verstappen, Red Bull Racing

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Liam Lawson, Racing Bulls

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
George Russell, Mercedes

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Oliver Bearman, Haas F1 Team

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Liam Lawson, Racing Bulls

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Arvid Lindblad, Racing Bulls

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
George Russell, Mercedes

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Frederic Vasseur, Ferrari

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lewis Hamilton, Ferrari

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Oscar Piastri, McLaren

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
George Russell, Mercedes

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Alexander Albon, Williams

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Liam Lawson, Racing Bulls

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lewis Hamilton, Ferrari

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Liam Lawson, Racing Bulls

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Oscar Piastri, McLaren

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Liam Lawson, Racing Bulls

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Franco Colapinto, Alpine

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Max Verstappen, Red Bull Racing

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Alexander Albon, Williams

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
53

De tweede dag van de tweede testweek, die van 18 tot en met 20 februari in Bahrein wordt gehouden, is achter de rug. Hier volgen de belangrijkste cijfers van de donderdag.

Lees ook:

Het aantal kilometers per team

Team Coureur(s) Totaal aantal ronden AANTAL kilometers
McLaren

Norris

Piastri

 158 855
Mercedes

Russell

Antonelli

 156 844
Red Bull Verstappen 139 752
Haas

Bearman

Ocon

 127 687
Alpine Colapinto 120 649
Williams Albon 117 633
Cadillac

Bottas

Pérez

 108 585
Racing Bulls Lawson 106 574
Audi Hülkenberg
Bortoleto		 102 552
Ferrari Hamilton 78 422
Aston Martin Alonso 68 368
Lewis Hamilton en Ferrari verloren veel baantijd door een technisch probleem.

Lewis Hamilton en Ferrari verloren veel baantijd door een technisch probleem.

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Het aantal kilometers per motor

Motor Team(s) Totaal aantal ronden AANTAL kilometers Gemiddeld aantal km
per team
Mercedes

Williams

McLaren

Mercedes

Alpine

 551 2.982 746
Ferrari Ferrari
Haas
Cadillac		 313 1.694 565
Red Bull Ford Red Bull
Racing Bulls		 245 1.326 663
Audi Audi 102 552 552
Honda Aston Martin 68 368 368

De snelste tijden van de tweede testdag van week twee

P COUREUR TEAM Ronden Tijd verschil
1 Antonelli Mercedes 79 1.32.803  
2 Piastri McLaren 86 1.32.861 +0.058
3 Verstappen Red Bull 139 1.33.162 +0.359
4 Hamilton Ferrari 78 1.33.408 +0.605
5 Norris McLaren 72 1.33.453 +0.650
6 Colapinto Alpine 120 1.33.818 +1.015
7 Hülkenberg Audi 73 1.33.987 +1.184
8 Russell Mercedes 77 1.34.111 +1.308
9 Ocon Haas 58 1.34.201 +1.398
10 Lawson Racing Bulls 106 1.34.532 +1.729
11 Albon  Williams 117 1.34.555 +1.752
12 Bortoleto Audi 29 1.35.263 +2.460
13 Bearman Haas 69 1.35.279 +2.476
14 Pérez Cadillac 50 1.35.369 +2.566
15 Alonso Aston Martin 68 1.37.472 +4.669
16 Bottas Cadillac 58 1.40.193

+7.390
Andrea Kimi Antonelli tekende voor de snelste rondetijd.

Andrea Kimi Antonelli tekende voor de snelste rondetijd.

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Overzicht van de rode vlaggen

Auto Coureur Tijd Reden
- - 11.55u FIA-test
Aston Martin Alonso 13.53u Stilgevallen
- - 16.55u FIA-test
Voor de tweede dag op rij veroorzaakte Fernando Alonso een rode vlag.

Voor de tweede dag op rij veroorzaakte Fernando Alonso een rode vlag.

Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Bekijk ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Max Verstappen tevreden na productieve voorlaatste F1-testdag in Bahrein

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Max Verstappen tevreden na productieve voorlaatste F1-testdag in Bahrein

Iconische safety car van Grand Prix Abu Dhabi 2021 te koop

Formule 1
F1 Formule 1
Iconische safety car van Grand Prix Abu Dhabi 2021 te koop

De tweede dag van de tweede F1-testweek in Bahrein in cijfers

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
De tweede dag van de tweede F1-testweek in Bahrein in cijfers

Negen verhalen die het Formule 1-seizoen 2026 gaan kleuren

Formule 1
F1 Formule 1
Negen verhalen die het Formule 1-seizoen 2026 gaan kleuren
Vorig artikel Negen verhalen die het Formule 1-seizoen 2026 gaan kleuren
Volgend artikel Iconische safety car van Grand Prix Abu Dhabi 2021 te koop

Beste reacties

Meer van
Erwin Jaeggi

Antonelli zet nieuwe richttijd neer tijdens F1-test Bahrein, Verstappen productief

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Antonelli zet nieuwe richttijd neer tijdens F1-test Bahrein, Verstappen productief

Hadjar: "Voel me nu al beter in de Red Bull-auto dan vorige week"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Hadjar: "Voel me nu al beter in de Red Bull-auto dan vorige week"

Interview: Laurens van Hoepen over F2 met Trident, Nyck de Vries als coach en de F1-droom

Feature
FIA F2
Feature
FIA F2
Interview: Laurens van Hoepen over F2 met Trident, Nyck de Vries als coach en de F1-droom