De tweede dag van de tweede F1-testweek in Bahrein in cijfers
Andrea Kimi Antonelli zette een nieuwe richttijd neer, terwijl Max Verstappen en Oscar Piastri een racesimulatie afwerkten in Bahrein. Dit zijn de belangrijkste statistieken van de tweede testdag van deze week.
De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
De tweede dag van de tweede testweek, die van 18 tot en met 20 februari in Bahrein wordt gehouden, is achter de rug. Hier volgen de belangrijkste cijfers van de donderdag.
Het aantal kilometers per team
|Team
|Coureur(s)
|Totaal aantal ronden
|AANTAL kilometers
|McLaren
|
Norris
Piastri
|158
|855
|Mercedes
|
Russell
Antonelli
|156
|844
|Red Bull
|Verstappen
|139
|752
|Haas
|
Bearman
Ocon
|127
|687
|Alpine
|Colapinto
|120
|649
|Williams
|Albon
|117
|633
|Cadillac
|
Bottas
Pérez
|108
|585
|Racing Bulls
|Lawson
|106
|574
|Audi
|Hülkenberg
Bortoleto
|102
|552
|Ferrari
|Hamilton
|78
|422
|Aston Martin
|Alonso
|68
|368
Lewis Hamilton en Ferrari verloren veel baantijd door een technisch probleem.
Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Het aantal kilometers per motor
|Motor
|Team(s)
|Totaal aantal ronden
|AANTAL kilometers
|Gemiddeld aantal km
per team
|Mercedes
|
Williams
McLaren
Mercedes
Alpine
|551
|2.982
|746
|Ferrari
|Ferrari
Haas
Cadillac
|313
|1.694
|565
|Red Bull Ford
|Red Bull
Racing Bulls
|245
|1.326
|663
|Audi
|Audi
|102
|552
|552
|Honda
|Aston Martin
|68
|368
|368
De snelste tijden van de tweede testdag van week twee
|P
|COUREUR
|TEAM
|Ronden
|Tijd
|verschil
|1
|Antonelli
|Mercedes
|79
|1.32.803
|2
|Piastri
|McLaren
|86
|1.32.861
|+0.058
|3
|Verstappen
|Red Bull
|139
|1.33.162
|+0.359
|4
|Hamilton
|Ferrari
|78
|1.33.408
|+0.605
|5
|Norris
|McLaren
|72
|1.33.453
|+0.650
|6
|Colapinto
|Alpine
|120
|1.33.818
|+1.015
|7
|Hülkenberg
|Audi
|73
|1.33.987
|+1.184
|8
|Russell
|Mercedes
|77
|1.34.111
|+1.308
|9
|Ocon
|Haas
|58
|1.34.201
|+1.398
|10
|Lawson
|Racing Bulls
|106
|1.34.532
|+1.729
|11
|Albon
|Williams
|117
|1.34.555
|+1.752
|12
|Bortoleto
|Audi
|29
|1.35.263
|+2.460
|13
|Bearman
|Haas
|69
|1.35.279
|+2.476
|14
|Pérez
|Cadillac
|50
|1.35.369
|+2.566
|15
|Alonso
|Aston Martin
|68
|1.37.472
|+4.669
|16
|Bottas
|Cadillac
|58
|1.40.193
|
+7.390
Andrea Kimi Antonelli tekende voor de snelste rondetijd.
Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Overzicht van de rode vlaggen
|Auto
|Coureur
|Tijd
|Reden
|-
|-
|11.55u
|FIA-test
|Aston Martin
|Alonso
|13.53u
|Stilgevallen
|-
|-
|16.55u
|FIA-test
Voor de tweede dag op rij veroorzaakte Fernando Alonso een rode vlag.
Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
