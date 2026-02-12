Overslaan naar hoofdinhoud

Statistieken
Formule 1 Wintertest Bahrein I

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in cijfers

Bekijk de statistieken van de tweede dag van de wintertest in Bahrein.

Mike Mulder
Bewerkt:
Lando Norris, McLaren

Alexander Albon, Williams

Lando Norris, McLaren

Charles Leclerc, Ferrari

Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

De neus van de auto van Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Adrian Newey, teambaas Aston Martin Racing

Charles Leclerc, Ferrari

Lando Norris, McLaren

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Lando Norris, McLaren

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Liam Lawson, Racing Bulls

Charles Leclerc, Ferrari

Alexander Albon, Williams

Keanu Reeves

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Pierre Gasly, Alpine

Lando Norris, McLaren

Charles Leclerc, Ferrari

Sergio Perez, Cadillac Racing

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Liam Lawson, Racing Bulls

Marc Hynes, Cadillac F1 Team Chief Racing Officer, Graeme Lowdon, Cadillac F1 Team Team Principal

Pierre Gasly, Alpine

Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Lando Norris, McLaren

Frederic Vasseur, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Pierre Gasly, Alpine

Lando Norris, McLaren

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Sergio Perez, Cadillac Racing

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Lando Norris, McLaren

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Lando Norris, McLaren

Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Lando Norris, McLaren

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Pierre Gasly, Alpine

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

48

De tweede dag van de wintertest van 2026, die van 11 tot en met 13 februari in Bahrein wordt gehouden, zit erop. Dit zijn de belangrijkste cijfers van donderdag.

Lees ook:

Het aantal kilometers per team

Team Coureur(s) Totaal aantal ronden AANTAL kilometers
McLaren Norris  149 806
Ferrari Leclerc 139 752
Racing Bulls Lindblad
Lawson		 133 720
Williams Albon
Sainz		 131 709
Haas Bearman 130 704
Audi Bortoleto
Hülkenberg		 114 617
Cadillac Bottas
Pérez		 109 590
Aston Martin Alonso 98 530
Alpine Gasly 97 525
Red Bull Hadjar 87 471
Mercedes

Russell

Antonelli

 57 309
McLaren was het meest productieve team tijdens de tweede testdag in Bahrein.

Het aantal kilometers per motor

Motor Team(s) Totaal aantal ronden AANTAL kilometers Gemiddeld aantal km
per team
Mercedes

Williams

McLaren

Mercedes

Alpine

 434 2.349 587
Ferrari Ferrari
Haas
Cadillac		 378 2.046 682
Red Bull Ford Red Bull
Racing Bulls		 220 1.191 595
Audi Audi 114 617 617
Honda Aston Martin 98 530 530
Mercedes AMG High Performance Powertrain heeft veel data om te analyseren na dag 2.

De tijden van de tweede testdag

P COUREUR TEAM Ronden Tijd verschil Band
1 Leclerc Ferrari 139 1.34.273   C3
2 Norris McLaren 149

1.34.784

 +0.511 C2
3 Bearman Haas 130 1.35.394 +1.121 C3
4 Russell Mercedes 54 1.35.466 +1.193 C3
5 Hadjar Red Bull 87 1.36.561 +2.288 C3
6 Bortoleto Audi 67 1.36.670 +2.397 C3
7 Gasly Alpine 97 1.36.723 +2.450 C3
8 Bottas Cadillac 67 1.36.824 +2.551 C3
9 Albon Williams 62 1.37.229 +2.956 C3
10 Hülkenberg Audi 47 1.37.266 +2.993 C3
11 Lindblad Racing Bulls 83 1.37.470 +3.197 C3
12 Sainz Williams 69 1.37.592 +3.319 C3
13 Lawson Racing Bulls 50 1.38.017 +3.744 C3
14 Alonso Aston Martin 98 1.38.248 +3.975 C3
15 Pérez Cadillac 42 1.38.871 +4.380 C3
16 Antonelli Mercedes 3 - - C3
Ferrari-coureur Charles Leclerc kwam uiteindelijk tot de snelste tijd van de dag.

Overzicht van de rode vlaggen

Auto Coureur Tijd Reden
Cadillac Pérez 08.10 Gestopt op het circuit
- - 11.52 FIA-test
Cadillac Bottas 14.35 Verloren onderdeel
Alpine Gasly 14.53 Gestopt op het circuit
- - 16.53 FIA-test
Sergio Pérez veroorzaakte één van de rode vlaggen tijdens de tweede dag van de test.

Bekijk ook:

Deel of bewaar dit artikel

