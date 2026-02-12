De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in cijfers
Bekijk de statistieken van de tweede dag van de wintertest in Bahrein.
De tweede dag van de wintertest van 2026, die van 11 tot en met 13 februari in Bahrein wordt gehouden, zit erop. Dit zijn de belangrijkste cijfers van donderdag.
Het aantal kilometers per team
|Team
|Coureur(s)
|Totaal aantal ronden
|AANTAL kilometers
|McLaren
|Norris
|149
|806
|Ferrari
|Leclerc
|139
|752
|Racing Bulls
|Lindblad
Lawson
|133
|720
|Williams
|Albon
Sainz
|131
|709
|Haas
|Bearman
|130
|704
|Audi
|Bortoleto
Hülkenberg
|114
|617
|Cadillac
|Bottas
Pérez
|109
|590
|Aston Martin
|Alonso
|98
|530
|Alpine
|Gasly
|97
|525
|Red Bull
|Hadjar
|87
|471
|Mercedes
|
Russell
Antonelli
|57
|309
McLaren was het meest productieve team tijdens de tweede testdag in Bahrein.
Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Het aantal kilometers per motor
|Motor
|Team(s)
|Totaal aantal ronden
|AANTAL kilometers
|Gemiddeld aantal km
per team
|Mercedes
|
Williams
McLaren
Mercedes
Alpine
|434
|2.349
|587
|Ferrari
|Ferrari
Haas
Cadillac
|378
|2.046
|682
|Red Bull Ford
|Red Bull
Racing Bulls
|220
|1.191
|595
|Audi
|Audi
|114
|617
|617
|Honda
|Aston Martin
|98
|530
|530
Mercedes AMG High Performance Powertrain heeft veel data om te analyseren na dag 2.
Foto door: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images
De tijden van de tweede testdag
|P
|COUREUR
|TEAM
|Ronden
|Tijd
|verschil
|Band
|1
|Leclerc
|Ferrari
|139
|1.34.273
|C3
|2
|Norris
|McLaren
|149
|
1.34.784
|+0.511
|C2
|3
|Bearman
|Haas
|130
|1.35.394
|+1.121
|C3
|4
|Russell
|Mercedes
|54
|1.35.466
|+1.193
|C3
|5
|Hadjar
|Red Bull
|87
|1.36.561
|+2.288
|C3
|6
|Bortoleto
|Audi
|67
|1.36.670
|+2.397
|C3
|7
|Gasly
|Alpine
|97
|1.36.723
|+2.450
|C3
|8
|Bottas
|Cadillac
|67
|1.36.824
|+2.551
|C3
|9
|Albon
|Williams
|62
|1.37.229
|+2.956
|C3
|10
|Hülkenberg
|Audi
|47
|1.37.266
|+2.993
|C3
|11
|Lindblad
|Racing Bulls
|83
|1.37.470
|+3.197
|C3
|12
|Sainz
|Williams
|69
|1.37.592
|+3.319
|C3
|13
|Lawson
|Racing Bulls
|50
|1.38.017
|+3.744
|C3
|14
|Alonso
|Aston Martin
|98
|1.38.248
|+3.975
|C3
|15
|Pérez
|Cadillac
|42
|1.38.871
|+4.380
|C3
|16
|Antonelli
|Mercedes
|3
|-
|-
|C3
Ferrari-coureur Charles Leclerc kwam uiteindelijk tot de snelste tijd van de dag.
Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Overzicht van de rode vlaggen
|Auto
|Coureur
|Tijd
|Reden
|Cadillac
|Pérez
|08.10
|Gestopt op het circuit
|-
|-
|11.52
|FIA-test
|Cadillac
|Bottas
|14.35
|Verloren onderdeel
|Alpine
|Gasly
|14.53
|Gestopt op het circuit
|-
|-
|16.53
|FIA-test
Sergio Pérez veroorzaakte één van de rode vlaggen tijdens de tweede dag van de test.
Foto door: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
Deel of bewaar dit artikel
