De tweede dag van de wintertest van 2026, die van 11 tot en met 13 februari in Bahrein wordt gehouden, zit erop. Dit zijn de belangrijkste cijfers van donderdag.

Het aantal kilometers per team

Team Coureur(s) Totaal aantal ronden AANTAL kilometers McLaren Norris 149 806 Ferrari Leclerc 139 752 Racing Bulls Lindblad

Lawson 133 720 Williams Albon

Sainz 131 709 Haas Bearman 130 704 Audi Bortoleto

Hülkenberg 114 617 Cadillac Bottas

Pérez 109 590 Aston Martin Alonso 98 530 Alpine Gasly 97 525 Red Bull Hadjar 87 471 Mercedes Russell Antonelli 57 309

McLaren was het meest productieve team tijdens de tweede testdag in Bahrein. Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Het aantal kilometers per motor

Motor Team(s) Totaal aantal ronden AANTAL kilometers Gemiddeld aantal km

per team Mercedes Williams McLaren Mercedes Alpine 434 2.349 587 Ferrari Ferrari

Haas

Cadillac 378 2.046 682 Red Bull Ford Red Bull

Racing Bulls 220 1.191 595 Audi Audi 114 617 617 Honda Aston Martin 98 530 530

Mercedes AMG High Performance Powertrain heeft veel data om te analyseren na dag 2. Foto door: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

De tijden van de tweede testdag

P COUREUR TEAM Ronden Tijd verschil Band 1 Leclerc Ferrari 139 1.34.273 C3 2 Norris McLaren 149 1.34.784 +0.511 C2 3 Bearman Haas 130 1.35.394 +1.121 C3 4 Russell Mercedes 54 1.35.466 +1.193 C3 5 Hadjar Red Bull 87 1.36.561 +2.288 C3 6 Bortoleto Audi 67 1.36.670 +2.397 C3 7 Gasly Alpine 97 1.36.723 +2.450 C3 8 Bottas Cadillac 67 1.36.824 +2.551 C3 9 Albon Williams 62 1.37.229 +2.956 C3 10 Hülkenberg Audi 47 1.37.266 +2.993 C3 11 Lindblad Racing Bulls 83 1.37.470 +3.197 C3 12 Sainz Williams 69 1.37.592 +3.319 C3 13 Lawson Racing Bulls 50 1.38.017 +3.744 C3 14 Alonso Aston Martin 98 1.38.248 +3.975 C3 15 Pérez Cadillac 42 1.38.871 +4.380 C3 16 Antonelli Mercedes 3 - - C3

Ferrari-coureur Charles Leclerc kwam uiteindelijk tot de snelste tijd van de dag. Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Overzicht van de rode vlaggen

Auto Coureur Tijd Reden Cadillac Pérez 08.10 Gestopt op het circuit - - 11.52 FIA-test Cadillac Bottas 14.35 Verloren onderdeel Alpine Gasly 14.53 Gestopt op het circuit - - 16.53 FIA-test

Sergio Pérez veroorzaakte één van de rode vlaggen tijdens de tweede dag van de test. Foto door: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images