Statistieken Turkije 2021: Verstappen op gelijke hoogte met Lauda

Na iedere race in 2021 zet Motorsport.com de opvallendste feiten en cijfers op een rijtje. Deze keer de leukste weetjes over de Grand Prix van Turkije.

Het evenement en de deelnemenrs

- Dit was de negende editie van de Grand Prix van Turkije. Al die races zijn verreden op het circuit van Istanbul, dat daarmee nu net zo vaak een Grand Prix heeft georganiseerd als het Spaanse circuit van Jarama.

- Vaste gast in dit rijtje statistieken is Kimi Raikkonen, die in Turkije voor de 344ste keer aan de start van een Formule 1-race. De Fin verscherpte daarmee zijn eigen record van hoogste aantal Formule 1-deelnames. Fernando Alonso volgt met 328 starts. Rubens Barrichello staat derde met 323 Grand Prix-deelnames.

De kwalificatie

- Hij was in de kwalificatie niet de snelste, maar dankzij de gridstraf van Lewis Hamilton bemachtigde Valtteri Bottas in Turkije officieel de 18de pole-position van zijn Formule 1-loopbaan. Daarmee komt de Fin op gelijke hoogte met Mario Andretti, René Arnoux en zijn landgenoot Kimi Raikkonen.

- Met de evenaring van het aantal pole-positions van Arnoux is Bottas nu ook de gedeeld houder van een minder flatterende statistiek. Beide coureurs hebben nu het hoogste aantal pole-positions behaald zonder ooit een Formule 1-titel te hebben gepakt.

- Bottas tekende in Istanbul voor de 131ste pole voor het F1-team van Mercedes. Het is de 215de pole voor een Mercedes-aangedreven bolide.

- Pierre Gasly evenaarde met een vierde plek op de grid zijn beste startpositie in de Formule 1.

- Een plekje achter Gasly mocht Fernando Alonso plaatsnemen op de vijfde startplaats. Sinds de Grand Prix van Japan in 2014 startte de Spanjaard niet meer zo ver naar voren, al had de Alpine-rijder er door een aanvaring met Gasly in de eerste ronde weinig plezier van.

- Voor de tweede keer dit seizoen bemachtigden Mick Schumacher en Haas een plekje in Q2. Het was echter voor het eerst dat de Duitser ook daadwerkelijk kon deelnemen aan het tweede kwalificatiedeel. In Frankrijk crashte de debutant namelijk aan het einde van Q1 en kon hij zijn weg niet meer vervolgen.

- Terwijl Daniel Ricciardo al in Q1 werd uitgeschakeld, pakte Valtteri Bottas in Turkije de pole. Het overkwam beide coureurs eerder dit jaar ook al eens tijdens de kwalificatie voor de GP van Portugal.

De race

- Valtteri Bottas behaalde in Turkije zijn tiende overwinning in de Formule 1. Daarmee evenaart de Fin het aantal Grand Prix-zeges van James Hunt, Ronnie Peterson, Jody Scheckter en Gerhard Berger. De Mercedes-coureur is de 35ste Formule 1-coureur die tien of meer overwinningen heeft behaald.

- Met zijn zege in Turkije kwam er een einde aan een lange reeks zonder zeges voor de Fin. Zijn laatste F1-zege dateerde uit Rusland 2020, 22 Grands Prix geleden. Het was zijn langste reeks zonder zeges sinds zijn overstap naar Mercedes.

- De zege in Turkije was de 121ste overwinning voor Mercedes als constructeur. Voor de 208ste keer lag er een Mercedes-motor achterin de winnende bolide.

- Bottas mocht in Turkije voor de 65ste naar het podium. Max Verstappen finishte voor de 54ste keer in de top-drie, waarmee hij het aantal podiumfinishes van Niki Lauda evenaart. Sergio Perez evenaarde met zijn 13de podiumfinish het aantal van Jochen Rindt, François Cevert, Gilles Villeneuve en Charles Leclerc.

- Naast de overwinning tekende Bottas in Turkije ook voor de snelste raceronde. Dat deed hij voor de 18de keer, waarmee hij het aantal van David Coulthard evenaart.

- In de strijd om de wereldtitel blijft het vooraan ongekend spannend. Het gat tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen is al zeven races lang kleiner dan acht punten. In Turkije werd er bovendien voor de vierde keer in zes races tijd gewisseld van WK-leider. De leiding is nu weer in handen van Verstappen, die met nog zes races te gaan ook zes punten voorsprong heeft.

- Charles Leclerc heeft in zijn Formule 1-loopbaan al 306 ronden aan de leiding gereden, maar het leverde de Monegask tot dusver slechts twee overwinningen op. Daarmee doet hij het bijvoorbeeld slechter dan Jacques Laffite (6 overwinningen, 283 ronden aan de leiding), Eddie Irvine (4 overwinningen, 157 ronden aan de leiding), Peter Collins (3 overwinningen, 127 ronden aan de leiding), Bruce McLaren (4 overwinningen, 41 ronden aan de leiding) en Peter Gethin, die in zijn hele F1-loopbaan maar drie rondjes op kop reed, maar wel een zege achter zijn naam heeft staan.

- Esteban Ocon maakte tijdens de Turkse GP geen enkele pitstop, maar de Fransman haalde wel (zonder rode vlag) het einde van de race. Daarmee is hij de eerste coureur sinds Mika Salo in 1997 die zonder bandenwissel de race uitrijdt. Nog knapper aan de prestatie van Ocon is het feit dat in Salo's geval, de GP van Monaco in 1997 na 62 van de 78 oorspronkelijk geplande ronden al werd afgevlagd.

- Sebastian Vettel maakte in Turkije wel een pitstop. De Aston Martin-coureur besloot als enige de - verkeerde - gok te wagen en te wisselen naar een setje mediums. Na een rondje glibberen en glijden dook de Duitser weer de pits in en wisselde hij terug naar de inters. Daardoor is er van de in totaal 2.223 afgelegde rondjes in de GP van Turkije sinds diens rentree op de F1-kalender vorig jaar, slechts eentje afgelegd op slicks.

- Daniel Ricciardo bereikte in Turkije voor de 32ste opeenvolgende race de finish. Het is de vierde beste reeks aller tijden in de Formule 1.

- Net als Ricciardo haalden ook alle andere coureurs de eindstreep in Istanbul. Het is voor de 12de keer in 1051 verreden Grands Prix dat alle coureurs die aan de start verschenen ook geklasseerd worden in de einduitslag. Het is al de derde keer dat dit gebeurt dit seizoen, wat de betrouwbaarheid van de huidige F1-bolides demonstreert. Kleine kanttekening is wel dat naast de Franse GP, ook de 'race' in België tot dat rijtje behoort.

Races waar alle coureurs aan de start ook de finish haalden

Grand Prix Aantal coureurs aan de start en finish GP Nederland 1961 15 GP Amerika 2005 6 GP Italië 2005 20 GP Europa 2011 24 GP Japan 2015 20 GP China 2016 22 GP Japan 2016 22 GP China 2018 20 GP Oostenrijk 2019 20 GP Frankrijk 2021 20 GP België 2021 20 GP Turkije 2021 20

Video: Renger van der Zande blikt uitgebreid terug op de GP van Turkije