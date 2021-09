Statistieken Rusland 2021: Klassieke topteams terug aan de top

Na afloop van iedere Grand Prix zet Motorsport.com de meest interessante en opvallende statistieken op een rijtje. Ditmaal de leukste weetjes over de Grand Prix van Rusland.

Het evenement en de deelnemers

- Dit was de achtste editie van de Grand Prix van Rusland, evenveel als de Turkse GP. Sochi is ook voor de achtste keer gastheer van het evenement, waardoor het circuit op gelijke hoogte staat met Mosport (Canada), Long Beach en Austin (Verenigde Staten) en Istanbul (Turkije).

- Kimi Raikkonen keerde terug op de grid na zijn coronabesmetting. Hij stond in Sochi voor de 343ste keer aan de start van een Grand Prix. Fernando Alonso klom naar 327 starts. Derde op de eeuwige ranglijst is nog steeds Rubens Barrichello met 323 starts.

De kwalificatie

Lando Norris (McLaren), polesitter in Sochi Photo by: FIA Pool

- Lando Norris werd de 102de coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die pole-position pakte. Hij is de tiende actieve coureur op pole.

- Het was de 156ste pole voor McLaren en de 214de voor Mercedes als motorfabrikant. De Duitsers overtroffen daarmee Renault dat 213 poles heeft.

- McLaren moest acht jaar, tien maanden en één dag, of 172 Grands Prix, wachten op deze pole-position. Lewis Hamilton was de laatste in 2012 in de kwalificatie voor de Braziliaanse GP. Geen enkele andere constructeur heeft zo lang moeten wachten op een volgende pole.

- Lando Norris stond voor de tweede keer in zijn carrière op de eerste startrij, terwijl het een primeur was voor Carlos Sainz, die zijn beste prestatie in de kwalificatie neerzette.

- Dit is de eerste keer dat McLaren en Ferrari de eerste rij delen sinds de Italiaanse Grand Prix van 2010. Ook toen stonden er een Engelsman en een Spanjaard op de eerste startrij: Jenson Button en Fernando Alonso.

- Met George Russell op de derde plaats, is het de eerste keer dat de top-drie bestaat uit een McLaren, een Ferrari en een Williams (de oudste teams op de grid) sinds de Braziliaanse Grand Prix van 2004 (Rubens Barrichello, Juan Pablo Montoya, Kimi Räikkönen)

- Lando Norris en Carlos Sainz zijn het eerste rijdersduo zonder Grand Prix-overwinning dat een eerste startrij deelt sinds Heikki Kovalainen en Mark Webber in Silverstone in 2008.

De race

- Lewis Hamilton behaalde een historische honderdste overwinning in de Formule 1.

- Dit is de 120ste overwinning voor Mercedes als fabrikant en de 207de als motorfabrikant.

- Mercedes-Benz is ongeslagen in alle tien edities van de Russische Grand Prix. De eerste twee werden in 1913 en 1914 verreden (locatie destijds Sint-Petersburg) en daarna vanaf 2014 tot en met 2021.

- Hamilton heeft vijf van de acht Russische Grands Prix gewonnen waaraan hij heeft deelgenomen, een winstpercentage van 62,5 procent.

- Hamilton is ook de eerste coureur die in Sochi wint, na van buiten de top drie te zijn gestart. Hij stond vierde op de grid. Het was zijn eerste overwinning vanaf de vierde plaats sinds de Grand Prix van Hongarije in 2009.

- Norris zette zijn derde snelste ronde neer. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Jochen Rindt, Keke Rosberg en Pierre Gasly.

- Het was het 176ste podium voor Hamilton, wat nog steeds een record is. Max Verstappen behaalde zijn 53ste podium (eentje minder nog maar dan Niki Lauda) en de vijfde voor Carlos Sainz (een evenaring van het aantal van Olivier Panis, Andrea de Cesaris, Piero Taruffi en Lando Norris).

- Verstappen eindigde op de tweede plek na vanaf P20 te zijn gestart. De Indianapolis 500 niet meegerekend, hebben slechts drie coureurs hetzelfde gepresteerd: Jacques Laffite (van P20 naar P2 tijdens de Australische GP van 1985), Juan Pablo Montoya (van P20 naar P2 tijdens de Duitse GP van 2005) en Sebastian Vettel (van P20 naar P2 tijdens de Duitse GP van 2019).

- Verstappen is de eerste coureur die op het podium eindigt, terwijl hij met nog maar vijf ronden te gaan buiten de top vijf reed, sinds Michael Schumacher tijdens de Europese Grand Prix van 2012.

- Daniel Ricciardo bereikte voor de 31ste keer op rij de finish, de vierde beste reeks aller tijden.

- Sergio Pérez heeft 16 punten gescoord in de laatste zes Grands Prix, evenveel als George Russell. Tien coureurs doen het beter en hebben meer dan 25 punten verzameld.

- Mick Schumacher moest voor het eerst in zijn carrière opgeven, maar is de coureur met de minste opgaven (6,67 procent) in de Formule 1, voor Valtteri Bottas (9,36 procent). De andere Haas-coureur, Nikita Mazepin, heeft de meeste (26,67 procent) voor Max Verstappen (21,64 procent).

- Valtteri Bottas is nog steeds zonder zege in 22 Grands Prix, zijn slechtste reeks sinds hij bij Mercedes kwam.

- Vettel heeft 38 races niet meer gewonnen sinds de Grand Prix van Singapore in 2019, de langste periode in zijn carrière.