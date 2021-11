Statistieken Mexico 2021: Verstappen onverslaanbaar op hoogte

Na iedere race in 2021 zet Motorsport.com de opvallendste feiten en cijfers op een rijtje. Deze keer de meest interessante feiten over de Grand Prix van Mexico.

De kwalificatie

>>> Valtteri Bottas legde beslag op de 19e pole-position uit zijn loopbaan. Daarmee ging hij in de eeuwige ranglijsten voorbij aan Mario Andretti, Rene Arnoux en Kimi Raikkonen.

>>> Het was de 132e pole voor Mercedes als constructeur en de 216e als motorfabrikant.

>>> Voor het 10e opeenvolgende jaar stond er een andere rijder op pole in Mexico-Stad, na Ayrton Senna (1989), Gerhard Berger (1990), Riccardo Patrese (1991), Nigel Mansell (1992), Nico Rosberg (2015), Lewis Hamilton (2016), Sebastian Vettel (2017), Daniel Ricciardo (2018) en Charles Leclerc (2019). Dit is de derde langste reeks uit de historie, op gelijke hoogte met Paul Ricard (tussen 1973 en 1987), maar achter Zandvoort (11 verschillende opeenvolgende polesitters tussen 1953 en 1966) en Buenos Aires (14 tussen 1958 en 1997).

>>> Het was de 44e start vanaf de voorste rij voor Valtteri Bottas, die daarmee op gelijke hoogte komt met Nelson Piquet en Kimi Raikkonen. Voor Lewis Hamilton was het de 107e maal, een uitbreiding van het record dat hij al in handen heeft.

>>> Esteban Ocon en Fernando Alonso kwalificeerden zich als 15e en 16e, het slechtste resultaat van Alpine (en voorganger Renault) sinds de GP van Japan 2019 (Nico Hülkenberg 15e, Daniel Ricciardo 16e). De laatste keer dat er geen enkele wagen van het team in de top 15 stond, was in Brazilië 2016 (Jolyon Palmer 16e, Kevin Magnussen 18e).

De race

>>> Max Verstappen boekte zijn 19e overwinning in de Formule 1, zijn 9e van het seizoen.

>>> Voor de 17e maal in de geschiedenis van de F1 scoort een rijder minimaal 9 overwinningen in een seizoen. In de voorgaande 16 gevallen, werd de betreffende rijder 15 maal tot wereldkampioen gekroond. De enige uitzondering is het seizoen 2016, toen Lewis Hamilton 10 races won maar de titel aan teamgenoot Nico Rosberg moest laten. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de Duitser in dat seizoen zelf ook 9 GP’s won.

>>> Dit was de 74e overwinning van Red Bull als constructeur en de 88e Honda-zege als motorfabrikant.

>>> Max Verstappen stond voor de 56e maal op het podium, Lewis Hamilton voor de 178e keer (een record) en Sergio Perez voor de 15e maal. Daarmee komt de Mexicaan op gelijke hoogte met Jose Froilan Gonzalez en Thierry Boutsen.

>>> Voor de derde opeenvolgende maal had Red Bull beide rijders op het podium. De laatste keer dat dat gebeurde, was in de laatste drie Grands Prix van het seizoen 2013.

>>> In de afgelopen drie Grands Prix stond de tweede auto van Red Bull dus driemaal op het podium. In de 66 races daarvoor was dat slechts vier keer het geval (tweemaal Perez, tweemaal Alexander Albon).

>>> Valtteri Bottas noteerde voor de 19e keer de snelste raceronde. Daarmee evenaarde hij een mooi rijtje met Stirling Moss, Ayrton Senna, Damon Hill en Mark Webber.

>>> Max Verstappen is de eerste rijder met drie overwinningen in Mexico. Hij heeft bovendien de meeste ronden aan de leiding gereden in de historie van de race (203). De Red Bull-coureur ging afgelopen weekend voorbij aan Jim Clark met 191 ronden. De Brit leidde de edities van 1963 en 1967 van start tot finish en de race van 1964 tot de voorlaatste ronde.

>>> Sergio Perez reed als eerste Mexicaan aan de leiding, en scoorde als eerste Mexicaan een podium in zijn thuisrace.

>>> Max Verstappen heeft in 2021 alle races op hoger gelegen circuits gewonnen, namelijk de Red Bull Ring (2 keer, ongeveer 700 meter boven zeeniveau), Spa-Francorchamps (ongeveer 450 meter boven zeeniveau) en Mexico-Stad (2.200 meter boven zeeniveau).

>>> De polesitter heeft in de afgelopen vier edities van de GP van Mexico zijn goede uitgangspositie niet kunnen omzetten in een overwinning (poles voor Vettel, Ricciardo, Leclerc en Bottas, drie zeges voor Verstappen en eentje voor Hamilton). Dit gebeurde eerder al in vier opeenvolgende edities tussen 1968 en 1986 (poles voor Siffert, Brabham, Regazzoni en Senna, zeges voor Graham Hill, Hulme, Ickx en Berger).

>>> Ferrari heeft in de afgelopen vier races in Mexico 109 punten verzameld, beter dan Red Bull (108) en Mercedes (100), en vooral beter dan McLaren (6).

>>> Met 86 punten is Pierre Gasly bezig aan het beste seizoen ooit van een rijder van Minardi/Toro Rosso/AlphaTauri in de Formule 1. De vorige topprestatie stond ook al op zijn naam met 75 punten in 2020. Sebastian Vettel scoorde 35 punten in 2008, maar dat was volgens een andere puntentelling. Als we dat omrekenen naar de huidige telling, dan zou hij 93 punten behaald hebben.

>>> In de Grand Prix van Mexico konden we twee inhaalacties binnen de top acht noteren (Carlos Sainz op Antonio Giovinazzi voor de zesde plaats en Charles Leclerc op Fernando Alonso voor P8), de teamorders van Ferrari niet meegerekend. Met uitzondering van de GP van België, is dit het laagste aantal sinds Monaco (geen enkele inhaalactie).

>>> Valtteri Bottas noteerde met zijn 15e plaats het slechtste resultaat in een race waarin hij de finish haalde sinds zijn komst naar Mercedes in 2017. Hij reed echter op P13 totdat hij in de slotfase tweemaal naar binnen gehaald werd om met verse banden de snelste raceronde weg te halen bij Max Verstappen. In Turkije 2020 finishte hij op pure snelheid als 14e.

>>> Daniel Ricciardo haalde voor de 34e opeenvolgende maal de finish, de tweede beste reeks uit de historie. Voor deze prestatie kende hij 33 uitvalbeurten in 172 races. De nummer 1 in deze statistiek is Lewis Hamilton, met 62 opeenvolgende finishes van de Britse GP 2018 tot en met de Dutch GP 2021.

>>> Sebastian Vettel heeft al 40 races geen overwinning behaald, de langste reeks uit zijn loopbaan.

