Welke Grands Prix won Hamilton, en op welke circuits?

Hamilton werkt momenteel zijn veertiende seizoen in de Formule 1 af en vrijwel ieder seizoen draaide hij mee in de top. Wat heet, de huidige Mercedes-coureur pakte in alle veertien seizoenen minimaal één overwinning. Zijn eerste zege pakte Hamilton tijdens de Grand Prix van Canada van 2007. Een week later herhaalde de toenmalig McLaren-rijder dat kunstje door de laatste F1-race op Indianapolis te winnen, terwijl hij ook in Hongarije en Japan de sterkste was in zijn debuutseizoen.

In 2008 volgde na vijf overwinningen de eerste wereldtitel voor Hamilton, die in de daaropvolgende jaren bleef winnen. Dat gold ook voor de periode na zijn overgang naar Mercedes, waar de Brit vanaf 2014 vijf keer beslag legde op de wereldtitel en in drie verschillende seizoenen liefst elf races wist te winnen. Het mag dan ook geen wonder heten dat Hamilton inmiddels 26 verschillende Grands Prix gewonnen heeft. De drie nieuwste toevoegingen daaraan zijn de GP’s van Stiermarken, Toscane en de Eifel.

Daarnaast heeft Hamilton ook bewezen op allerlei soorten circuits uit de voeten te kunnen, want op 27 verschillende circuits was hij de sterkste. De overwinningen in Stiermarken en de Eifel pakte hij op circuits waar hij in het verleden al eens gezegevierd had, namelijk de Red Bull Ring en de Nürburgring. Daarnaast wist Hamilton de Grands Prix van de Verenigde Staten, Duitsland en Japan te winnen op twee verschillende circuits: in de VS op Indianapolis en het Circuit of the Americas; in Duitsland op Hockenheim en de Nürburgring en in Japan op Fuji en Suzuka. Het laatste nieuwe circuit waar Hamilton als winnaar over de meet kwam, wat Mugello tijdens de GP van Toscane van vorige maand.

Toch zijn er een aantal circuits geweest waar Hamilton gedurende zijn carrière sterker is geweest dan op andere banen. De Hungaroring is qua overwinningen Hamilton’s favoriete circuit met liefst acht stuks. Op Silverstone en het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal was hij zeven keer de beste, op Shanghai zes keer en in Austin, Abu Dhabi, Monza en Barcelona was hij vijf keer de sterkste.