Statistieken Hongarije 2021: Ocon volgt na 25 jaar Panis op

Na afloop van iedere Grand Prix van het Formule 1-seizoen zet Motorsport.com de opvallendste statistieken op een rij. Dit zijn de interessantste stats na de elfde ronde van het wereldkampioenschap, de Grand Prix van Hongarije.

Het evenement en de inschrijvingen

- De editie van afgelopen zondag was de 36ste Grand Prix van Hongarije in de geschiedenis van de Formule 1. Het staat daarmee op de elfde stek van landen met de meeste Grands Prix, voor de GP's van Japan en Australië (elk 35 edities). Het evenement heeft sinds de introductie in 1986 onafgebroken op de F1-kalender gestaan en is altijd op de Hungaroring verreden, ook al heeft dat circuit in de loop van zijn geschiedenis verschillende configuraties gehad.

- Kimi Raikkonen heeft het record van Grand Prix-starts, dat hij sinds de Eifel GP van 2020 in handen heeft, verbeterd. De Fin heeft nu 341 starts, en dat is 18 meer dan Fernando Alonso en Rubens Barrichello. De Spanjaard kwam afgelopen weekend op gelijke hoogte met de Braziliaan (beiden 323 starts).

- Lewis Hamilton pakte de 101ste pole-position uit zijn carrière en verbeterde daarmee zijn eigen record.

- Het was de achtste pole voor de Brit op de Hungaroring, waar hij nu de enige recordhouder is. Michael Schumacher heeft er zeven in Hongarije. Het is het tweede circuit waar Hamilton acht poles heeft gepakt, het andere is Melbourne. Het record voor meeste poles op dezelfde baan deelt hij met Ayrton Senna (Imola) en Schumacher (Suzuka).

- Hamilton beëindigde een reeks van zes opeenvolgende Grands Prix zonder pole-position. We moeten terug naar 2019 voor een vergelijkbare droogte. Toen stond hij negen opeenvolgende races niet op pole.

- Het was de 130ste pole in de Formule 1 voor Mercedes.

- Hamilton stond voor de 167ste keer in zijn carrière op de eerste startrij, waarmee hij zijn eigen record verbeterde. Voor Valtteri Bottas was het de 42ste start vanaf de eerste startrij, evenveel als Graham Hill en Jackie Stewart.

- Het was slechts de tweede keer dit seizoen dat Mercedes met twee auto's op de eerste rij stond, na de Portugese Grand Prix (Bottas toen op P1, Hamilton op P2).

- Voor de eerste keer dit jaar bereikte George Russell niet Q2, maar hij blijft bij Williams ongeslagen in de kwalificatie.

De race

- Esteban Ocon heeft zijn eerste Formule 1-overwinning te pakken. Hij werd de 111de coureur in de F1-geschiedenis die een Grand Prix won en de 14de Fransman.

- Het is ook het eerste succes voor Alpine als constructeur en de 169ste overwinning voor Renault als motorfabrikant. De fabriek uit Enstone, de thuisbasis van het Franse team, won onder vier verschillende identiteiten: Benetton, Renault, Lotus en nu dus Alpine.

- Alpine is de vierde Franse fabrikant die een GP wint in de Formule 1 na Matra, Ligier en Renault.

- De laatste overwinning van een Frans team dateerde alweer van de Japanse Grand Prix van 2008. Fernando Alonso won toen op Fuji in een Renault.

- Voor een overwinning van een Franse coureur aan het stuur van een Franse auto moeten we teruggaan naar Grand Prix van Monaco van 1996: Olivier Panis won die race in een Ligier.

- Ocon reed zondag pas voor het eerst in zijn loopbaan aan de leiding van een F1-race.

- Het is het tweede podium in de carrière van Ocon en de 173ste voor Hamilton, een record. Sainz stond niet officieel op het podium, maar bereikte wel voor de vierde keer de top-drie*.

- Sainz heeft een verbazingwekkende statistiek: de helft van zijn (vier) podiumplaatsen behaalde hij achter de groene tafel: Brazilië 2019 en Hongarije 2021*.

- Fernando Alonso's vierde plaats was zijn beste resultaat van het seizoen*.

- Pierre Gasly zette de derde snelste ronde uit zijn carrière neer en evenaarde daarmee Jochen Rindt en Keke Rosberg. - Yuki Tsunoda werd zesde, zijn beste resultaat in de Formule 1*. - Nicholas Latifi scoorde zijn eerste punten in de Formule 1. Hij is de 345ste coureur in de geschiedenis die minstens een half punt scoort in de koningsklasse. - George Russell werd achtste, zijn beste resultaat in de Formule 1*. Hij eindigde vorig jaar als negende toen hij in Bahrein voor Mercedes reed. - Dit is de eerste dubbele puntenfinish voor Williams sinds de Grand Prix van Italië van 2018 (Lance Stroll negende en Sergey Sirotkin tiende). - Lewis Hamilton verbeterde zijn eigen record van opeenvolgende finishes tot 60. - Voor het eerst dit jaar scoorde Lando Norris geen punten. - Bottas viel voor het eerst in zijn carrière al in de eerste ronde van een F1-race uit. * Statistieken gevolgd door een asterisk zijn onder voorbehoud vanwege de nog niet definitieve diskwalificatie van Sebastian Vettel.