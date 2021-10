Statistieken Amerika 2021: Verstappen in succesvolle club van acht

Na iedere race in 2021 zet Motorsport.com de opvallendste feiten en cijfers op een rijtje. Deze keer de leukste weetjes over de Grand Prix van Amerika.

Het evenement en de deelnemers

Observatietoren naast het circuit Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

>>> Dit was de 42ste editie van de Grand Prix van Amerika die meetelt voor het Formule 1-kampioenschap. Het Circuit of the Americas mocht de race voor de negende keer organiseren, waarmee het circuit in Texas nu net zo vaak een F1-race heeft georganiseerd als de circuits van Jarama en Istanbul.

>>> Kimi Raikkonen nam in Austin voor de 345ste keer deel aan een Formule 1-race en verscherpte daarmee het record. Fernando Alonso volgt met 329 Grand Prix-deelnames. Rubens Barrichello bezet de derde plek met een aantal van 323.

De kwalificatie

Marker bij de auto van pole man Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

>>> Max Verstappen pakte in Texas zijn 12de pole-position van zijn Formule 1-loopbaan. Daarmee evenaarde Nederlander het aantal poles van Gerhard Berger en David Coulthard.

>>> De pole van Verstappen betekende de 72ste pole-position van Red Bull Racing en de 89ste pole voor een Honda-aangedreven bolide.

>>> Verstappen doorbrak met de snelste tijd in de kwalificatie de pole-hegemonie van Mercedes, dat vanaf 2014 nog ieder jaar van pole mocht vertrekken in Austin. De laatste niet-Mercedes op pole in Texas was Sebastian Vettel, die in 2013 ook een Red Bull bestuurde.

>>> Met zijn negende pole van het seizoen mag Max Verstappen zich nu al de pole-koning van 2021 noemen. Met nog vijf races te gaan kan Lewis Hamilton (drie poles in 2021) het aantal van Verstappen namelijk niet meer overtreffen. Valtteri Bottas, Charles Leclerc (2) en Lando Norris (1) pakten dit jaar ook al de pole.

>>> Voor de 25ste keer in de Formule 1-historie heeft een coureur in één seizoen minimaal negen pole-positions gescoord. Van de 24 keren dat dit eerder gebeurde ging 19 keer ook de wereldtitel naar de coureur in kwestie. De vijf uitzonderingen zijn 1973 (Ronnie Peterson), 1974 (Niki Lauda), 1984 (Nelson Piquet), 2014 (Nico Rosberg) en 2016 (Lewis Hamilton).

De race

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1e positie, viert feest bij aankomst in Parc Ferme Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

>>> Max Verstappen scoorde in Austin zijn 18de overwinning in de Formule 1. Het is zijn allereerste Grand Prix-zege in Amerika. Het Circuit of the Americas is daarmee het 14de verschillende circuit waarop de Red Bull-coureur heeft gewonnen in de Formule 1.

>>> De overwinning van Verstappen was zijn achtste zege van het seizoen, waarmee de Nederlander een belangrijke mijlpaal bereikt. Het is namelijk voor de 21ste keer dat een coureur in één seizoen op zijn minst acht keer heeft gewonnen. Van de eerdere 20 keren dat dat gebeurde ging de wereldtitel in 19 gevallen ook naar de coureur in kwestie. 2016 is de enige uitzondering: toen won Lewis Hamilton tien races, maar was het Nico Rosberg die aan de haal ging met de wereldtitel. De Duitser behoorde dat jaar met negen overwinningen overigens ook tot 'de club van acht'.

>>> De zege in Austin bezorgde Red Bull Racing de 73ste overwinning in de Formule 1. Voor Honda is het de 87ste F1-zege als motorleverancier.

>>> De laatste keer dat een Honda-aangedreven bolide de Grand Prix van Amerika won was in 1991, exact dertig jaar geleden. Toen was Ayrton Senna in een McLaren de snelste in Phoenix.

>>> Max Verstappen scoorde in Texas zijn 55ste Formule 1-podium. Lewis Hamilton scherpte het podiumrecord verder aan met zijn 177ste bezoek aan het ereschavot.

>>> Sergio Perez mocht in Amerika voor de 14de keer een Formule 1-trofee in ontvangst nemen, waarmee hij het aantal van Richie Ginther evenaart. Extra opvallend: beide coureurs scoorden hun 14de podiumfinish in een Honda-aangedreven auto met startnummer 11. De Amerikaan scoorde zijn 14de F1-podium in Mexico, de Mexicaan deed dit in Amerika.

>>> Mede dankzij het podium van Sergio Perez heeft Red Bull Racing nu 200 podiumfinishes in de Formule 1 behaald. De Oostenrijkse renstal is de vijfde constructeur die de grens van 200 weet te bereiken na Ferrari (777), McLaren (493), Williams (313) en Mercedes (257).

>>> Voor de tweede opeenvolgende race is Red Bull met beide auto's op het podium geëindigd. De laatste keer dat de renstal van Christian Horner daarin wist te slagen was in 2017, toen het team dubbele podiumfinishes scoorde in Maleisië en Japan.

>>> Met zijn derde plek klom Perez in de WK-stand naar de vierde plek, waardoor Lando Norris is teruggezakt naar de vijfde plaats. De McLaren-coureur eindigde in de eerste tien races van het seizoen telkens in de top-vijf, op de GP van Spanje na. Sinds de zomerstop is de Brit slechts één keer bij de beste vijf geëindigd.

>>> Lewis Hamilton reed in Austin voor de 58ste keer de snelste ronde van de race.

>>> Diezelfde Hamilton reed in Texas 21 rondjes aan de leiding. Daarmee reed hij afgelopen zondag meer ronden aan de leiding dan de voorgaande negen races bij elkaar (11 ronden aan de leiding in totaal).

>>> Hamilton is de enige coureur die nog alle 504 raceronden op het Circuit of the Americas heeft afgelegd, sinds het circuit in Texas in 2012 aan de Formule 1-kalender werd toegevoegd.

>>> Daniel Ricciardo haalde in Austin voor de 33ste opeenvolgende keer de finish. Het is de op twee na beste reeks in de Formule 1 en een evenaring van het aantal opeenvolgende finishes van Lewis Hamilton (Japan 2016 tot en met Frankrijk 2018).

>>> Alpine haalde in Texas voor de eerste keer in het nog prille F1-bestaan met geen enkele auto de finish. Het was de eerste nulscore voor het team sinds de seizoensopener in Bahrein. Voor het in Enstone gevestigde F1-team was het de eerste dubbele DNF sinds de GP van Duitsland in 2019, toen het team nog racete onder de naam Renault.

>>> Tenslotte waren er afgelopen weekend tijdens de GP van Amerika bizar veel overeenkomsten te zien met de allereerste F1-race in Austin in 2012. Een overzicht:

Red Bull 1-3 op de grid

Hamilton tweede op de grid

Een Spaanstalige coureur finisht op P3 (Fernando Alonso in 2012, Sergio Perez in 2021)

Een Ferrari finisht op P4 (Felipe Massa in 2012, Charles Leclerc in 2021)

Een McLaren finisht op P5 (Jenson Button in 2012, Daniel Ricciardo in 2021)

Een Finse coureur finisht op P6 (Kimi Raikkonen in 2012, Valtteri Bottas in 2021)

Een Schumacher finisht op P16 (Michael Schumacher in 2012, Mick Schumacher in 2021)

Een Russische coureurs finisht op P17 (Vitaly Petrov in 2012, Nikita Mazepin in 2021)

Een Franse coureur valt in ronde 14 uit met problemen aan de wielophanging (Jean-Eric Vergne in 2012, Esteban Ocon in 2021)