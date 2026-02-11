De eerste dag van de F1-wintertest in Bahrein in cijfers
Bekijk de statistieken van de eerste dag van de wintertest in Bahrein.
De eerste dag van de wintertest van 2026, die van 11 tot en met 13 februari in Bahrein wordt gehouden, zit erop. Dit zijn de belangrijkste cijfers van woensdag.
Het aantal kilometers per team
|Team
|Coureur(s)
|Totaal aantal ronden
|AANTAL kilometers
|Williams
|Sainz
Albon
|145
|785
|Red Bull
|Verstappen
|136
|736
|Ferrari
|Hamilton
Leclerc
|132
|714
|Audi
|Bortoleto
Hülkenberg
|122
|660
|Haas
|Ocon
|115
|622
|McLaren
|Piastri
Norris
|112
|606
|Cadillac
|Bottas
Pérez
|107
|579
|Mercedes
|Russell
Antonelli
|86
|465
|Alpine
|Colapinto
Gasly
|77
|416
|Racing Bulls
|Lindblad
|75
|406
|Aston Martin
|Stroll
|36
|195
Williams was het meest productieve team tijdens de eerste testdag in Bahrein.
Foto door: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images
Het aantal kilometers per motor
|Motor
|Team(s)
|Totaal aantal ronden
|AANTAL kilometers
|Gemiddeld aantal km
per team
|Mercedes
|
Williams
McLaren
Mercedes
Alpine
|420
|2.273
|569
|Ferrari
|Ferrari
Haas
Cadillac
|354
|1.916
|639
|Red Bull Ford
|Red Bull
Racing Bulls
|211
|1.142
|571
|Audi
|Audi
|122
|660
|660
|Honda
|Aston Martin
|36
|195
|195
Mercedes AMG High Performance Powertrain heeft veel data om te analyseren na dag 1.
Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
De tijden van de eerste testdag
|P
|COUREUR
|TEAM
|Ronden
|Tijd
|verschil
|Band
|1
|Norris
|McLaren
|58
|1.34.669
|C2
|2
|Verstappen
|Red Bull
|136
|
1.34.798
|+0.129
|C3
|3
|Leclerc
|Ferrari
|80
|1.35.190
|+0.521
|C3
|4
|Ocon
|Haas
|115
|1.35.578
|+0.909
|C3
|5
|Piastri
|McLaren
|54
|1.35.602
|+0.933
|C3
|6
|Russell
|Mercedes
|56
|1.36.108
|+1.439
|C3
|7
|Hamilton
|Ferrari
|52
|1.36.433
|+1.764
|C3
|8
|Gasly
|Alpine
|49
|1.36.765
|+2.096
|C3
|9
|Hülkenberg
|Audi
|73
|1.36.861
|+2.192
|C3
|10
|Albon
|Williams
|68
|1.37.437
|+2.768
|C3
|11
|Antonelli
|Mercedes
|30
|1.37.629
|+2.960
|C1
|12
|Lindblad
|Racing Bulls
|75
|1.37.945
|+3.276
|C3
|13
|Sainz
|Williams
|77
|1.38.221
|+3.552
|C3
|14
|Pérez
|Cadillac
|58
|1.38.828
|+4.159
|C2
|15
|Bortoleto
|Audi
|49
|1.38.871
|+4.202
|C3
|16
|Bottas
|Cadillac
|49
|1.39.150
|+4.481
|C1
|17
|Stroll
|Aston Martin
|36
|1.39.883
|+5.214
|C2
|18
|Colapinto
|Alpine
|28
|1.40.330
|+5.661
|C2
McLaren-coureur Lando Norris voerde het tempo op toen de baan afkoelde.
Foto door: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
Overzicht van de rode vlaggen
|Auto
|Coureur
|Tijd
|Reden
|Alpine
|Colapinto
|9.37
|Gestopt op het circuit
|Audi
|Hülkenberg
|14:32
|Gestopt op het circuit
Alpine veroorzaakte één van de twee rode vlaggen tijdens de eerste dag van de test.
Foto door: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Deel of bewaar dit artikel
