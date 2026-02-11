Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

F1-update: Verstappen productief tijdens testdag Bahrein, rekent Mercedes op FIA-ingreep?

Formule 1
Formule 1
McLaren launch
F1-update: Verstappen productief tijdens testdag Bahrein, rekent Mercedes op FIA-ingreep?

Wijzigingen in persoonlijke staf Piastri moeten dip zoals in 2025 voorkomen

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Wijzigingen in persoonlijke staf Piastri moeten dip zoals in 2025 voorkomen

Producent verklapt: F1-film met Brad Pitt krijgt een vervolg

Formule 1
Formule 1
Producent verklapt: F1-film met Brad Pitt krijgt een vervolg

De eerste dag van de F1-wintertest in Bahrein in cijfers

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
De eerste dag van de F1-wintertest in Bahrein in cijfers

Jorge Martín vroeg Marc Márquez om advies voor recentste operaties

MotoGP
MotoGP
Jorge Martín vroeg Marc Márquez om advies voor recentste operaties

Max Verstappen spreekt van "positieve dag" na productief begin in Bahrein

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Max Verstappen spreekt van "positieve dag" na productief begin in Bahrein

Williams-teambaas: Red Bull-motor indrukwekkend, maar Mercedes maakt statement

Formule 1
Formule 1
Williams-teambaas: Red Bull-motor indrukwekkend, maar Mercedes maakt statement

Hamilton over wissel van race-engineer: "Zeer lastige beslissing"

Formule 1
Formule 1
Hamilton over wissel van race-engineer: "Zeer lastige beslissing"
Statistieken
Formule 1 Wintertest Bahrein I

De eerste dag van de F1-wintertest in Bahrein in cijfers

Bekijk de statistieken van de eerste dag van de wintertest in Bahrein.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Bewerkt:
Alexander Albon, Williams

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
George Russell, Mercedes

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Sergio Perez, Cadillac Racing

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Esteban Ocon, Haas F1 Team

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Oscar Piastri, McLaren

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
George Russell, Mercedes

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Arvid Lindblad, Racing Bulls

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Carlos Sainz, Williams

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Isack Hadjar, Red Bull Racing

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Franco Colapinto, Alpine

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Oscar Piastri, McLaren

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Max Verstappen, Red Bull Racing

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Lewis Hamilton, Ferrari

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Lance Stroll, Aston Martin Racing

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Lewis Hamilton, Ferrari

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Carlos Sainz, Williams

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Oscar Piastri, McLaren

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Max Verstappen, Red Bull Racing

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Sergio Perez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Pierre Gasly, Alpine, Sergio Perez, Cadillac Racing

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Lewis Hamilton, Ferrari

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Carlos Sainz, Williams

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Lance Stroll, Aston Martin Racing

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Lewis Hamilton, Ferrari

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Franco Colapinto, Alpine

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Esteban Ocon, Haas F1 Team

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Oscar Piastri, McLaren

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Lewis Hamilton, Ferrari

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Oliver Bearman, Haas F1 Team

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
George Russell, Mercedes

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Pierre Gasly, Alpine

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Charles Leclerc, Ferrari

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Charles Leclerc, Ferrari

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Sergio Perez, Cadillac Racing

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Esteban Ocon, Haas F1 Team

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Alexander Albon, Williams

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
54

De eerste dag van de wintertest van 2026, die van 11 tot en met 13 februari in Bahrein wordt gehouden, zit erop. Dit zijn de belangrijkste cijfers van woensdag.

Lees ook:

Het aantal kilometers per team

Team Coureur(s) Totaal aantal ronden AANTAL kilometers
Williams Sainz
Albon 		 145 785
Red Bull Verstappen 136 736
Ferrari Hamilton
Leclerc		 132 714
Audi Bortoleto
Hülkenberg		 122 660
Haas Ocon 115 622
McLaren Piastri
Norris		 112 606
Cadillac Bottas
Pérez		 107 579
Mercedes Russell
Antonelli		 86 465
Alpine Colapinto
Gasly		 77 416
Racing Bulls Lindblad 75 406
Aston Martin Stroll 36 195
Williams was het meest productieve team tijdens de eerste testdag in Bahrein.

Williams was het meest productieve team tijdens de eerste testdag in Bahrein.

Foto door: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Het aantal kilometers per motor

Motor Team(s) Totaal aantal ronden AANTAL kilometers Gemiddeld aantal km
per team
Mercedes

Williams

McLaren

Mercedes

Alpine

 420 2.273 569
Ferrari Ferrari
Haas
Cadillac		 354 1.916 639
Red Bull Ford Red Bull
Racing Bulls		 211 1.142 571
Audi Audi 122 660 660
Honda Aston Martin 36 195 195
Mercedes AMG High Performance Powertrain heeft veel data om te analyseren na dag 1.

Mercedes AMG High Performance Powertrain heeft veel data om te analyseren na dag 1.

Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

De tijden van de eerste testdag

P COUREUR TEAM Ronden Tijd verschil Band
1 Norris McLaren 58 1.34.669   C2
2 Verstappen Red Bull 136

1.34.798

 +0.129 C3
3 Leclerc Ferrari 80 1.35.190 +0.521 C3
4 Ocon Haas 115 1.35.578 +0.909 C3
5 Piastri McLaren 54 1.35.602 +0.933 C3
6 Russell Mercedes 56 1.36.108 +1.439 C3
7 Hamilton Ferrari 52 1.36.433 +1.764 C3
8 Gasly Alpine 49 1.36.765 +2.096 C3
9 Hülkenberg Audi 73 1.36.861 +2.192 C3
10 Albon Williams 68 1.37.437 +2.768 C3
11 Antonelli Mercedes 30 1.37.629 +2.960 C1
12 Lindblad Racing Bulls 75 1.37.945 +3.276 C3
13 Sainz Williams 77 1.38.221 +3.552 C3
14 Pérez Cadillac 58 1.38.828 +4.159 C2
15 Bortoleto Audi 49 1.38.871 +4.202 C3
16 Bottas Cadillac 49 1.39.150 +4.481 C1
17 Stroll Aston Martin 36 1.39.883 +5.214 C2
18 Colapinto Alpine 28 1.40.330 +5.661 C2
McLaren-coureur Lando Norris voerde het tempo op toen de baan afkoelde.

McLaren-coureur Lando Norris voerde het tempo op toen de baan afkoelde.

Foto door: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Overzicht van de rode vlaggen

Auto Coureur Tijd Reden
Alpine Colapinto 9.37 Gestopt op het circuit
Audi Hülkenberg 14:32 Gestopt op het circuit
Alpine veroorzaakte één van de twee rode vlaggen tijdens de eerste dag van de test.

Alpine veroorzaakte één van de twee rode vlaggen tijdens de eerste dag van de test.

Foto door: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Bekijk ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

F1-update: Verstappen productief tijdens testdag Bahrein, rekent Mercedes op FIA-ingreep?

Formule 1
F1 Formule 1
McLaren launch
F1-update: Verstappen productief tijdens testdag Bahrein, rekent Mercedes op FIA-ingreep?

Wijzigingen in persoonlijke staf Piastri moeten dip zoals in 2025 voorkomen

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein I
Wijzigingen in persoonlijke staf Piastri moeten dip zoals in 2025 voorkomen

Producent verklapt: F1-film met Brad Pitt krijgt een vervolg

Formule 1
F1 Formule 1
Producent verklapt: F1-film met Brad Pitt krijgt een vervolg

De eerste dag van de F1-wintertest in Bahrein in cijfers

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein I
De eerste dag van de F1-wintertest in Bahrein in cijfers
Vorig artikel Max Verstappen spreekt van "positieve dag" na productief begin in Bahrein
Volgend artikel Producent verklapt: F1-film met Brad Pitt krijgt een vervolg

Beste reacties

Meer van
Erwin Jaeggi

Max Verstappen spreekt van "positieve dag" na productief begin in Bahrein

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Max Verstappen spreekt van "positieve dag" na productief begin in Bahrein

Hamilton over wissel van race-engineer: "Zeer lastige beslissing"

Formule 1
Formule 1
Hamilton over wissel van race-engineer: "Zeer lastige beslissing"

Norris snelste op eerste F1-testdag Bahrein, Verstappen rijdt tweede tijd

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Norris snelste op eerste F1-testdag Bahrein, Verstappen rijdt tweede tijd