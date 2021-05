De statistieken achter de Grand Prix van Portugal

Hier zijn de statistieken en interessante gegevens na de derde ronde van dit lange Formule 1-seizoen, de Grande Prémio de Portugal op het Autódromo Internacional do Algarve.

De Grand Prix en de deelnemers

- Dit was de 18de Grand Prix van Portugal in de geschiedenis van de Formule 1. Het evenement is sinds de eerste editie in 1958 op vier verschillende circuits verreden.

- Het was de tweede race op het Autódromo Internacional do Algarve bij Portimão, na de Grand Prix van Portugal van 2020.

- Kimi Räikkönen heeft (opnieuw) het record Grand Prix-starts dat hij al sinds de 2020 Eifel GP in handen heeft, verbeterd. De Fin staat nu op 333 starts, inmiddels tien meer dan Rubens Barrichello (323). Fernando Alonso voegde ook weer een race aan zijn totaal toe en staat nu op 315 F1-starts. Daarmee is de Alpine-coureur derde op de eeuwige ranglijst.

De kwalificatie

- Valtteri Bottas pakte de 17de pole-position uit zijn carrière en komt met dat aantal op gelijke hoogte met Jackie Stewart.

- De pole van Bottas was de 128ste voor Mercedes. Daarmee komt het team op gelijke hoogte met Williams. Het was de 211ste pole voor een door Mercedes aangedreven wagen.

- Lewis Hamilton stond voor de 161ste keer in zijn carrière op de eerste rij, waarmee hij zijn eigen record verbeterde. Valtteri Bottas stond voor de 41ste keer op de eerste startrij, en dat is één keer meer dan Jackie Stewart.

- Slechts 0,007 seconde scheidden Bottas van Hamilton voor pole-position. Dat is het kleinste gat sinds de Britse Grand Prix van 2019. Daar bedroeg het verschil tussen dezelfde coureurs 0,006 seconde.

- Sebastian Vettel kwalificeerde zich op P10, en daarmee stond hij voor het eerst in 15 races weer eens in Q3. De laatste keer was tijdens de Britse Grand Prix van 2020.

- George Russell noteerde met P11 zijn beste kwalificatie voor Williams. Hij deed het één keer beter: dat was toen hij vorig jaar tijdens de GP van Sakhir voor Mercedes reed en zich op P2 wist te plaatsen.

- Daniel Ricciardo (P16) werd voor het eerst sinds de Japanse Grand Prix van 2019 uitgeschakeld in Q1.

- Lance Stroll (P17) vloog er voor het eerst sinds de Grand Prix van Brazilië van 2019 in Q1 uit.

De race

- Hamilton, Max Verstappen en Bottas stonden na afloop van de race voor de 15de keer samen op het podium. Zij zijn nu het trio met de meeste gezamenlijke podiums.

Het unieke record van Hamilton, Verstappen en Bottas: Hamilton, Verstappen en Bottas vestigen record

- Hamilton leidt ook na Portugal het kampioenschap. Het is de 123ste keer dat hem dat is gelukt en daarmee verbreekt hij het record van Michael Schumacher.

- Hamilton pakte voor de 150ste keer in zijn carrière punten voor Mercedes. Sinds hij in 2013 bij het team kwam, miste hij slechts bij negen Grands Prix een puntenfinish.

- Met een overwinning en twee tweede plaatsen, kent Verstappen de beste seizoensstart in zijn Formule 1-carrière.

- Bottas leidde in Portimao voor het eerst in 2021 een race (19 ronden lang), maar hij finishte dit seizoen nog niet hoger dan op de derde plaats. De Fin won slechts één van zijn laatste 19 Grands Prix.

- Sergio Pérez eindigde als vierde in de race, zijn beste resultaat sinds hij bij Red Bull kwam. Ook lag hij voor het eerst dit seizoen aan de leiding van een race.

- Lando Norris eindigde voor de vierde opeenvolgende keer in de top-vijf. De McLaren-coureur reed ook al acht races op rijd in de punten.

- Norris' teamgenoot Daniel Ricciardo eindigde voor de 14de keer op rij in de punten. Dat is momenteel de beste serie van het veld, rekeninghoudend met de afwezigheid van Hamilton tijdens de Grand Prix van Sakhir in 2020.

- De zevende plaats van Esteban Ocon was het beste resultaat in de Formule 1 voor het merk Alpine.