De Grand Prix en de deelnemers

- Het was de tweede editie van de Grand Prix van Emilia-Romagna in de geschiedenis van de Formule 1, na die van 2020. Officieel heette deze race de Formula 1 Pirelli Gran Premio Del Made In Italy E Dell'emilia Romagna 2021. En ja, dat is de langste naam in de Formule 1-historie.

- De race was de 29ste op de Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Eerder werden er op het circuit bij Imola 26 Grands Prix van San Marino verreden, één echte Italiaanse Grand Prix (en dus twee GP’s van Emilia-Romagna)

- Kimi Raikkonen heeft het record voor F1-starts – dat hij al in handen had – nog maar eens verbeterd. De Fin heeft nu 332 starts op zijn naam staan, gevolgd door Rubens Barrichello (323) en Fernando Alonso (314).

De kwalificatie

- Lewis Hamilton pakte de 99ste pole position in zijn carrière en verbeterde daarmee zijn eigen record. Michael Schumacher (68) en Ayrton Senna (65) staan tweede en derde op die lijst.

- Hamilton heeft van 2007 tot 2021 in vijftien opeenvolgende seizoenen minstens één pole position gepakt. Dat record had hij met veertien seizoenen op rij al stevig in handen.

- Imola is het 30ste circuit waarop Hamilton pole-position heeft gepakt. Daarmee gaat hij ook in die statistiek aan de leiding, voor Sebastian Vettel (23) en Alain Prost (22).

- Beide Williams-coureurs haalden Q2 met George Russell op P12 en Nicholas Latifi op P14. Dat is het beste resultaat van het team sinds de Italiaanse Grand Prix van 2018.

- Max Verstappen werd in de kwalificatie voor het eerst sinds Abu Dhabi 2018 door een teamgenoot verslagen. Destijds was Daniel Ricciardo sneller.

- De top acht in de kwalificatie lag slechts 0.487 seconde uit elkaar, het kleinste verschil sinds Grand Prix van Maleisië van 2012 (0.445 seconde).

De race

- Verstappen won zijn elfde Formule 1-race. Hij staat nu gelijk met Jacques Villeneuve, Felipe Massa en Rubens Barrichello.

- Verstappen behaalde het beste resultaat voor Red Bull in Imola, beter dan de achtste plaats van Vitantonio Liuzzi in 2005.

- Verstappen heeft van 2016 tot 2021 in zes opeenvolgende seizoenen minstens één keer gewonnen. Slechts acht coureurs hebben het beter gedaan in de F1 geschiedenis.

- Voor Red Bull was het de 65ste zege in de Formule 1, voor Honda de 79ste.

- Hamilton pakte zijn 167ste podiumplaats, uiteraard een aanscherping van zijn eigen record. De P1 van Verstappen betekende zijn 44ste podium: één meer dan Jackie Stewart.

- Lando Norris en Hamilton bezorgden het Verenigd Koninkrijk zijn 699ste en 700ste podiumplaats. Daarmee staat dat land bovenaan die ranglijst, ruim voor Duitsland (414) en Frankrijk (306).

- Het was overigens de eerste keer dat er twee Britten op het podium stonden sinds Hamilton en Jenson Button tijdens de Grand Prix van China in 2012.

- Het is de vijfde race op rij zonder punten voor Sebastian Vettel, zijn slechtste reeks in dertien jaar (zes races op rij vanaf de Braziliaanse Grand Prix van 2007 tot de Turkse Grand Prix van 2008).

- Hamilton zette zijn 54ste snelste raceronde neer, ruim achter het record van Michael Schumacher met 77.