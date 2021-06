Statistieken Baku 2021 - Perez door zege uniek in hybride tijdperk

Na iedere Grand Prix van het seizoen 2021 zet Motorsport.com de belangrijkste en meest bijzondere statistieken op een rij. Dit zijn de interessantste cijfers en data na de zesde race van het seizoen, de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Het evenement en de deelnemers

- Het was de vierde Grand Prix van Azerbeidzjan in de historie van de F1, maar de vijfde race in Baku. De eerste race op de omloop in Baku was de Europese Grand Prix van 2016.

- Kimi Raikkonen is een vaste naam in deze rubriek, want ook in Azerbeidzjan verbeterde hij zijn eigen record met meeste F1-starts. Hij staat op 336 races, Rubens Barrichello en Fernando Alonso volgen op respectievelijk 323 en 318 races.

- Max Verstappen bereikte op 23-jarige leeftijd de mijlpaal van 125 GP-starts. Om dat in perspectief te plaatsen: Mario Andretti en Graham Hill waren 41 en 42 jaar oud toen zij dit aantal F1-races bereikten.

Kwalificatie

- Charles Leclerc pakte de negende pole-position van zijn carrière. Daarmee staat hij 35ste aller tijden en passeert hij John Surtees, Riccardo Patrese en Jenson Button, die op acht poles staan.

- De pole van Leclerc betekende dat het recordaantal pole-positions van Ferrari is verbeterd tot 230 stuks. Met 231 poles is Ferrari ook de motorleverancier met de meeste poles.

- Leclerc is de eerste coureur met back-to-back pole-positions in 2021.

- Het is de tweede keer dit seizoen dat drie verschillende teams in de top-drie eindigden in de kwalificatie (na Monaco). Beide keren waren het Ferrari, Mercedes en Red Bull.

- In Baku eindigden vier verschillende teams (Ferrari, Mercedes, Red Bull en AlphaTauri) in de top-vier van de kwalificatie. Dat is de eerste keer sinds de Europese GP van 2016 in Baku. Destijds waren het Mercedes (Nico Rosberg), Force India (Sergio Perez), Red Bull (Daniel Ricciardo) en Ferrari (Sebastian Vettel).

- Valtteri Bottas kwam niet verder dan de tiende tijd, een evenaring van zijn slechtste kwalificatie in dienst van Mercedes. De twee voorgaande keren dat hij tiende werd in de kwalificatie, reed de Fin in Q3 geen tijd.

De race

- Sergio Perez pakte in Baku zijn tweede Formule 1-zege. Hij evenaart daarmee onder andere landgenoot Pedro Rodriguez, Patrick Tambay en Charles Leclerc voor de gedeelde 65e plek op de ranglijst aller tijden.

- Het is de 67ste zege van Red Bull Racing in de Formule 1, terwijl Honda voor de 81ste keer zegevierde als motorleverancier.

- Bij beide zeges van Perez eindigden de Mercedessen buiten de top-vijf, stond er een Fransman op het podium (Ocon in Sakhir, Gasly in Baku), werd de coureur die als elfde startte tweede (Ocon in Sakhir, Vettel in Baku) en viel Max Verstappen uit.

- Perez is de eerste Red Bull-coureur buiten Max Verstappen die een race wint sinds Daniel Ricciardo de GP van Monaco won in 2018. Sindsdien won Verstappen negen races.

- Perez is ook de eerste coureur die in het hybride tijdperk met twee constructeurs heeft gewonnen. Zijn vorige overwinning behaalde hij in dienst van Racing Point. Ook heeft hij nu met vier constructeurs het podium gehaald (Sauber, Force India, Racing Point en Red Bull). Dat is samen met Sebastian Vettel (Toro Rosso, Red Bull, Ferrari en Aston Martin) het hoogste aantal van alle actieve coureurs.

- De vijf races in Baku zijn gewonnen door vijf verschillende coureurs: Nico Rosberg, Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Sergio Perez.

- Sebastian Vettel bezorgde Aston Martin het eerste podium in de Formule 1.

- Door Vettels tweede plaats hebben Duitse coureurs sinds 1992 ieder jaar minimaal één podiumplaats behaald.

- Vettels reeks zonder zege blijft echter standhouden en staat sinds de GP van Singapore in 2019 op 29 races, het hoogste aantal sinds zijn F1-debuut.

- Max Verstappen reed voor de twaalfde keer de snelste ronde van de race. Daarmee evenaart hij Alberto Ascari, Jack Brabham, René Arnoux en Juan Pablo Montoya voor de 29ste plek op de ranglijst aller tijden.

- Lewis Hamilton eindigde als vijftiende in Baku, waarmee zijn recordreeks van 54 opeenvolgende races in de punten ten einde komt. In dit klassement bezet hij ook de tweede plek met een reeks van 33 wedstrijden op rij (tussen de GP’s van Japan in 2016 en Frankrijk in 2018).

Meer over Hamitons recordreeks: Recordreeks Hamilton komt ten einde bij GP van Azerbeidzjan

- Het is de eerste keer dat Lewis Hamilton, Max Verstappen en Valtteri Bottas buiten de punten eindigden sinds de Japanse GP van 2013. Bottas werd toen 17de, Hamilton viel uit en Verstappen reed nog in de karts.

- Voor het eerst sinds de Amerikaanse GP van 2012 eindigden beide Mercedessen buiten de punten.

- Voor het eerst sinds het einde van het F1-seizoen 2012 scoorde Mercedes in twee opeenvolgende races minder dan 20 punten (7 in Monaco, 0 in Baku).

- Verstappens uitvalbeurt maakt hem een van de actieve coureurs met het hoogste percentage uitvalbeurten. Hij staat op 21,6 procent (27 uit 125), vlak achter Nicholas Latifi (5 uit 23, 21,74 procent) en Carlos Sainz (27 uit 124, 21,77 procent).

- Door Verstappens uitvalbeurt is McLaren het enige team dat in iedere race met beide auto’s aan de finish kwam in 2021.