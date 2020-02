Stats: De verreden kilometers per team na twee testdagen

De tweede dag van de eerste testweek op het Circuit de Barcelona-Catalunya was wederom zeer productief. Pas in het laatste uur ging voor het eerst de rode vlag uit. De tien teams reden gezamenlijk 1.369 ronden, 15 meer dan op de eerste dag. Mercedes legde, ondanks een elektrisch probleem waardoor het laatste uur verloren ging, meer ronden af dan op dag één. Daarmee was de kampioensformatie voor de tweede opeenvolgende dag de meest productieve renstal. Haas volgde als tweede in die ranglijst.

Renault kent vooralsnog geen vlekkeloze start van het seizoen 2020. De Franse formatie kwam op de tweede dag tot ‘slechts’ 93 ronden en doorbrak daarmee als enige niet de barrière van 100 ronden. Op de eerste dag vonden we het team ook al in de achterhoede terug.

Ronden per team:

Team Dag 1 Dag 2 Totaal Equivalent van de Spaanse GP (1 GP = 66 ronden) Mercedes 173 183 356 5,39 Red Bull 168 134 302 4,58 McLaren 161 137 298 4,52 Alfa Romeo 138 134 272 4,12 AlphaTauri 116 147 263 3,98 Haas 104 158 262 3,97 Ferrari 132 122 254 3,85 Racing Point 108 145 253 3,83 Williams 136 116 252 3,82 Renault 118 93 211 3,20

Ronden per motorfabrikant