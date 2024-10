Met een onderling verschil van 52 WK-punten en nog 180 stuks te vergeven - inclusief de sprintraces en snelste ronden - ligt de strijd om het rijderskampioenschap in theorie wagenwijd open. Het wordt versterkt doordat McLaren door de bocht genomen al maandenlang over de snelste auto van het veld beschikt. Het laat zich een-op-een vertalen naar een ommekeer in het constructeurskampioenschap, waarin McLaren de touwtjes in handen heeft met 41 punten voorsprong. Sinds de Grand Prix van Spanje heeft Red Bull geen enkel weekend meer punten gescoord dan McLaren, waardoor de trend duidelijk is. De constructeurstitel is 'McLaren's to lose', zoals de Britten dat zo mooi zeggen.

Het is een lezing die ook Oscar Piastri deelt. "Bij de constructeurs gaat het duidelijk al lange tijd de goede kant op voor ons. We beschikken ontegenzeggelijk over een snelle auto en scoren allebei consistent punten. Je moet dingen nooit vanzelfsprekend gaan vinden als je ziet hoe snel iets in de Formule 1 kan omslaan, maar als team doen we het goed", aldus de Australiër na een vraag van Motorsport.com. Waar hij spreekt over twee coureurs die consistent scoren, markeert dat een belangrijk verschil met Red Bull, waar Sergio Pérez zoals Christian Horner het al eens verwoordde ‘niet op alle cilinders draait’.

Red Bull wankelt, maar Verstappen houdt hoofd nog boven water

Het kantelpunt ligt rond de Grand Prix van Miami en dat mag geen toeval heten. Het is de race waar het seizoen in algemene zin een wending heeft genomen. McLaren kwam in Florida met een enorm updatepakket voor de dag, hetgeen Horner ‘bijna een hele nieuwe auto' heeft genoemd. Met dat pakket heeft McLaren een grote stap gezet, al insinueerde Horner afgelopen week dat er rond Miami ook 'iets' zou zijn veranderd in de Formule 1, hetgeen hij overigens niet echt concreet kon maken. Hij dacht aan de banden, maar erkende tegelijkertijd dat Red Bull correlatieproblemen had ("het was alsof we naar twee horloges keken") en een verkeerde afslag in de doorontwikkeling heeft genomen. Het is in ieder geval dubbelop gegaan: de reuzenstap van McLaren en tegelijkertijd de zoektocht van een dolend Red Bull.

Waar dat bij de constructeurs volledig terug te zien is in de WK-stand, geldt dat veel minder voor het rijderskampioenschap. Het beeld dat McLaren al maandenlang de - in doorsnee - beste auto van het veld heeft, is daar minder zichtbaar. Sterker nog: sinds Miami, waar Lando Norris zijn eerste Formule 1-zege boekte en McLaren een stap voorwaarts zetten, is Norris slechts één WK-punt dichter bij Verstappen gekomen. Na het raceweekend in Miami stond Verstappen op 136 punten, terwijl Norris er 83 achter zijn naam had staan. Een verschil van 53 stuks, terwijl de marge momenteel 52 betreft. Het is een bijzondere statistiek gezien de krachtsverhoudingen en het verval van Red Bull, maar wel eentje die veel zegt over de uitvoering aan beide kanten.

Zo heeft Verstappen nagenoeg ieder raceweekend gemaximaliseerd met het materiaal dat hij ter beschikking had. Een overwinning viel er na 23 juni (de Grand Prix van Spanje) niet meer te noteren, maar een nulscore evenmin. Sterker nog: Verstappen is geen enkele race buiten de top-zes geëindigd en die consistentie heeft ertoe bijgedragen dat het gat van Miami nog nagenoeg intact is. Het toont de ontwikkeling ten opzichte van zijn eerste jaren in de Formule 1 aan. Günther Steiner noemde Verstappen 'een rekenaar' en alhoewel dat misschien wat ver gaat, is hij nu wel een kampioenschapsrijder die begrijpt dat consistentie de sleutel tot succes is, ook als dat eens een kleurloze zesde plek betekent. Het is een stukje ervaring, al moet daar wel bij gezegd dat de situatie in Verstappens eerste Red Bull-jaren ook anders was. Toen waren er slechts een paar high-downforce circuits waarop iets te beginnen viel tegen Mercedes, waardoor er destijds ook wel risico's genomen moesten worden. Bovendien was een DNF in die jaren niet zo kostbaar als nu Verstappen in een titelstrijd zit.

Foutenlast van McLaren en Norris speelt een rol

Drie minstens zo belangrijke factoren zijn dat andere teams ook punten bij McLaren hebben weggehaald, de uitvoering van het team uit Woking zelf en de foutjes van Norris. Om met het eerste punt te beginnen zegevierde Verstappen nog in Montreal en Barcelona, maar zegt de Nederlander daar nu zelf over: “Dat zijn races die ik eigenlijk niet had moeten winnen, omdat we toen al niet meer de snelste auto hadden.” Nadien is er op verschillende momenten ‘hulp’ van Mercedes en Ferrari gekomen. Zo won het merk met de ster in Silverstone en Spa-Francorchamps en hield Charles Leclerc McLaren in Italië van de volle buit af. Niet voor niets grapte Verstappen in Singapore nog dat hij een ‘Italiaans schietgebedje’ zou doen, hetgeen onderstreept dat externe hulp welkom is.

Belangrijker is dat Norris en McLaren niet op ieder moment hebben gemaximaliseerd. Over de boordradio’s in Hongarije is veel gezegd, maar intern ziet McLaren Monza als een grotere gemiste kans. Piastri sloeg toe met een prachtige inhaalactie buitenom, maar in het verlengde daarvan passeerde ook Leclerc Norris nog. McLaren is van mening dat Ferrari nooit in de (tactische) gelegenheid was gekomen als het de openingsronde zelf als nummers één en twee had afgesloten, waardoor er enig chagrijn heerste na de Italiaanse Grand Prix. Het verklaart ook waarom de ‘Papaya Rules’ nadien zijn aangepast en McLaren kant heeft gekozen, waarbij moet opgemerkt dat Piastri natuurlijk veel te goed is om als nummer twee te fungeren - waarover volgende week meer.

Waar McLaren steken heeft laten vallen, geldt dat ook voor Norris als individu. De moeizame starts zijn vaak onderwerp van gesprek geweest, al komt het meest veelzeggende voorbeeld uit België. Verstappen startte door een motorische gridstraf als elfde, maar eindigde aan de meet een positie voor Norris. Het had alles te maken met een momentje voor laatstgenoemde bij het uitkomen van La Source, waar hij naar eigen zeggen een inschattingsfout maakte en het grind toucheerde. Ook in Singapore – waar Norris domineerde – was hij tweemaal dicht bij een crash, waardoor de stabiliteit die nodig is voor een titelstrijd nog niet altijd aanwezig is. Waar Norris qua pure snelheid nog wel duidelijk de overhand heeft, lijkt Piastri als ijskonijn in pas zijn tweede Formule 1-seizoen al klinischer onder druk.

Een titelstrijd met twee gezichten?

Het geheel maakt dat Verstappen nog altijd 52 punten voorsprong geniet bij het ingaan van de laatste fase van dit seizoen. Met nog 180 punten te vergeven heeft Norris enerzijds alle kansen om de snelste auto van dit moment te benutten voor een ommekeer, al is de keerzijde van dezelfde medaille de volgende vaststelling: waar Norris in de voorbije twaalf raceweekenden 1 punt dichterbij is gekomen, moet hij er nu minimaal 52 inlopen in zes Grands Prix. Het is een enorme opgave, waarbij veel afhangt van de betrouwbaarheid en de updates die in Austin volgen. Terwijl McLaren voorzichtig kijkt naar mogelijkheden om de MCL38 nog beter te maken – maar bevreesd is voor ongewenste neveneffecten – zal Red Bull naar verwachting met een noemenswaardig pakket komen in Texas.

Verstappen heeft er vertrouwen in dat het ergste inmiddels achter de rug is, zoals hij tijdens een exclusief interview met deze site liet weten. “Ik denk het wel, om eerlijk te zijn. Hopelijk kunnen we vanaf nu weer goede stappen zetten.” Daarbij is belangrijk om te vermelden dat Verstappen er sec op doelde dat Monza met P6 en P8 het sportieve dieptepunt is geweest, hij zegt er logischerwijs niet mee dat de wereldtitel 'wel even' zal worden binnengehaald. Monza heeft Red Bull overigens wel inzichten geboden door de bijzondere aard van het circuit. Met minieme vleugels zijn de onderliggende problemen van de RB20 volgens Horner beter aan het licht gekomen: "Toen in Monza alle downforce van de auto ging, werd echt duidelijk waar de problemen vandaan zijn gekomen."

De geringe swing sinds Miami laat in ieder geval zien dat de uitgangspositie voor Verstappen, mits hij geen DNF te verduren krijgt, nog niet zo slecht hoeft te zijn als dat de teneur van de afgelopen maanden doet vermoeden. Bij de constructeurs heeft Red Bull wel een serieus probleem, meer dan dat, maar als het team zoals Verstappen en Horner denken daadwerkelijk weer uit het dal kan klimmen, dan hoeft het bij de coureurs nog niet te laat te zijn. Voor 2025 is de situatie logischerwijs veel meer precair, aangezien Verstappen momenteel nog vooral zijn voorsprong uit het begin van dit jaar kan consolideren en die buffer volgend jaar weg is als de teller voor iedereen weer op nul staat.

Een uitgebreide analyse van de titelstrijd en wat er nog op het programma staat, is bovenaan deze pagina te vinden in een extra aflevering van de F1-update.