Statistiek - Hamilton voorbij aan Fangio, op weg naar Schumacher

1 / 15 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton is met zijn zesde wereldtitel Juan Manuel Fangio voorbij. Hij kan nu de jacht inzetten op het absolute record van Michael Schumacher, die zeven wereldtitels behaalde.

2 / 15 Foto door: Ferrari Media Center Hamilton was zondag 34 jaar, 9 maanden en 27 dagen oud toen hij zijn zesde titel pakte. Schumacher was in 2003 bijna exact even oud: 34 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

3 / 15 Foto door: Charles Coates / Motorsport Images Hamilton heeft nu het record van langste periode tussen twee titels in handen. Er zit elf jaar tussen zijn eerste titel in 2008 en zijn zesde in 2019. Dat is een jaar langer dan Schumacher en twee jaar langer dan Niki Lauda.

4 / 15 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel stond voor de 100ste keer in zijn loopbaan op de eerste startrij (57 keer op pole, 43 keer tweede). Enkel Lewis Hamilton (144) en Michael Schumacher (116) doen beter.

5 / 15 Foto door: Steve Etherington / Motorsport Images Met een vijfde startplek pakte Hamilton in Austin zijn slechtste resultaat op zaterdag sinds Duitsland 2019.

6 / 15 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images Het was voor Lewis Hamilton de achtste race op rij zonder pole. Zijn minste resultaat sinds het einde van seizoen 2013.

7 / 15 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images Met Carlos Sainz en Lando Norris kwalificeerde McLaren zich voor de vijfde keer op rij met beide wagens in de top-tien. Dat gebeurde voor het laatst in het seizoen 2012.

8 / 15 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images Valtteri Bottas pakte zijn zevende GP-zege en komt op gelijke hoogte met René Arnoux, Juan Pablo Montoya, Daniel Ricciardo en Max Verstappen.

9 / 15 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images Het was het 150ste podium voor Lewis Hamilton in de Formule 1, het 45ste voor Valtteri Bottas en het 29ste voor Max Verstappen.

10 / 15 Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images Voor Ferrari kwam er een einde aan een reeks van 13 wedstrijden met een podium. Charles Leclerc werd vierde, Sebastian Vettel moest de strijd staken.

11 / 15 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images Met 121 punten op de teller doet McLaren dit jaar beter dan de seizoenen 2015, 2017 en 2018 bij elkaar opgeteld (119).

12 / 15 Foto door: Andrew Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton pakte voor de 31ste race op rij punten, en voor de 64ste keer in de laatste 65 races.

13 / 15 Foto door: Andrew Hone / Motorsport Images Met een elfde plaats pakte Kimi Raikkonen voor de zevende keer op rij geen punten. Dat is een primeur in zijn lange F1-carrière.

14 / 15 Foto door: Andrew Hone / Motorsport Images Het was niet alleen de 100ste race van Max Verstappen, maar ook van Carlos Sainz en Kevin Magnussen. Er zijn nu 72 coureurs die die mijlpaal hebben bereikt.