Statistiek: Hamilton pakt 100ste podium met Mercedes

1 / 18 Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images Door de gridstraf van Max Verstappen begon Charles Leclerc voor de zevende keer dit seizoen vanaf pole. Hij blijft recordhouder dit seizoen.

2 / 18 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images Met zeven poles op achttien races (7/18) doet hij even goed als Michael Schumacher in 2002 (7/17), Lewis Hamilton en 2008 (7/18) en Hamilton in 2014 (7/19).

3 / 18 Foto door: Sutton Images Bij de laatste negen Grans Prix in Mexico stond er telkens iemand anders op de pole: Ayrton Senna (1989), Gerhard Berger (1990), Riccardo Patrese (1991), Nigel Mansell (1992, photo), Nico Rosberg (2015), Lewis Hamilton (2016), Sebastian Vettel (2017), Daniel Ricciardo (2018) en Charles Leclerc (2019).

4 / 18 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ferrari pakte zes poles op een rij. Dat soort reeks is al geleden van de Grand Prix van Japan 2006 tot die van Spanje in 2007.

5 / 18 Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images Lewis Hamilton moet al zeven races wachten op een nieuwe pole. Dat is zijn slechtste reeks sinds de laatste zeven races van 2015.

6 / 18 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images De vijfde startplaats was het beste resultaat in de kwalificatie voor debutant Alexander Albon in zijn nog jonge carrière.

7 / 18 Foto door: Jerry Andre / Motorsport Images Valtteri Bottas behaalde dan weer zijn zwakste resultaat met een zesde startplek.

8 / 18 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images Daniil Kvyat en Pierre Gasly haalden Q3 voor Toro Rosso. De laatste keer dat het team daarin slaagde was dit jaar in Monaco.

9 / 18 Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images Mexico blijft een moeilijke verplaatsing voor Haas. Het team kwam er vier keer aan de start en elke keer gingen de twee rijders van het team er al in Q1 uit.

10 / 18 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton pakte zijn 83ste overwinning en komt steeds dichter bij het record van Michael Schumacher (91).

11 / 18 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images Het is de 100ste zege van Mercedes in de Formule 1. Het team won bij 48,3% van de deelnames ook de race.

12 / 18 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Dit jaar won de polesitter slechts vijf keer in 18 Grands Prix (Bottas in Azerbeidzjan, Hamilton in Monaco en Frankrijk, en Leclerc in België en Italië), ofwel in 27,8% van de races. Dat is het laagste cijfer sinds 1999, toen Mika Hakkinen drie keer won vanaf pole.

13 / 18 Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images Lewis Hamilton en Sebastian Vettel finishten als eerste en twee voor de 55ste keer. Dat is een record met tien podiums voorsprong op Hamilton-Rosberg (45).

14 / 18 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images Het was een 149ste podium voor Lewis Hamilton, 120ste voor Sebastian Vettel en een 44ste voor Valtteri Bottas. Het record blijft voorlopig nog bij Michael Schumacher met 155 stuks.

15 / 18 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images Hamilton pakte zijn 100ste podium voor Mercedes. Ook daar deed enkel Michael Schumacher beter met 116 podiums voor Ferrari.

16 / 18 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images Hamilton is nu de rijder met de meeste GPs voor Mercedes (137), voor Nico Rosberg (136), Valtteri Bottas (59), Michael Schumacher (58) en Juan Manuel Fangio (12).

17 / 18 Foto door: Joe Portlock / Motorsport Images Sinds zijn overstap naar Red Bull pakte Alexander Albon 58 punten, tegenover voor 39 punten voor teamgenoot Max Verstappen.