Statistiek: Hamilton doet er nog enkele records bij

1 / 13 Foto door: Joe Portlock / Motorsport Images Lewis Hamilton pakte zijn 88ste pole en heeft nu al 20 poles voorsprong op Michael Schumacher. Het was zijn eerste pole sinds juli, in de Grand Prix van Duitsland.

2 / 13 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell zette een perfecte score van 21-0 neer in de kwalificatie tegenover Williams-teamgenoot Robert Kubica.

3 / 13 Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images Hamilton behaalde zijn 84ste overwinning en komt tot op zeven stuks van Michael Schumacher.

4 / 13 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images Hamilton graaide ook de snelste wedstrijdronde mee, zijn 47ste in de Formule 1. Daarmee haalt hij Kimi Raikkonen in (46) maar blijft hij ver achter Schumacher (77).

5 / 13 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images Hamilton reed voor de 19de keer van start tot finish aan de leiding van een Grand Prix. Daarmee evenaart hij het record van Ayrton Senna.

6 / 13 Foto door: Joe Portlock / Motorsport Images Hamilton pakte ook een ander record. Hij reed de meeste races aan de leiding in een seizoen: 19/21 of 90,48% van de races. Daarmee doet hij beter dan Sebastian Vettel qua aantal races, maar niet qua percentage. Vettel reed in 2013 in 18 van de 19 races aan de leiding (94,74%). Jackie Stewart legde in 1969 een perfecte score voor met 11/11.

7 / 13 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images Hamilton verbrak ook het aantal gescoorde punten in een seizoen.(413/546), dat hij vorig seizoen al een keer had aangescherpt (408/525).

8 / 13 Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images Hamilton evenaarde zijn eigen record van aantal opeenvolgende races in de punten: 33. Hij scoorde in 66 van de voorbije 67 races punten, een unieke reeks.

9 / 13 Foto door: Andrew Hone / Motorsport Images Dat wil dus zeggen dat Hamilton in elke race dit seizoen punten heeft gescoord. Daar slaagde hij ook in 2017 in. Schumacher deed hem dat voor in 2002 en stond toen zelfs na elke wedstrijd op het podium.

10 / 13 Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen scoorde in 2019 278 punten. Het is van de wereldtitel van Vettel in 2013 geleden dat een Red Bull-rijder nog zoveel punten scoorde. De Duitser pakte toen een dominante titel met 397 punten.

11 / 13 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images Het was het eerste seizoen sinds 2008 dat slechts een Red Bull-coureur een podiumplek behaalde.

12 / 13 Foto door: Andrew Hone / Motorsport Images Met een zesde plaats in de stand en 96 verzamelde punten draaide Carlos Sainz het beste seizoen van een McLaren-rijder sinds Jenson Button in 2014 (126 punten).